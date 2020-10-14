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Aktüel Arnavutköy'de yangın çıkan evde uyuşturucu bulundu
Aktüel

Arnavutköy'de yangın çıkan evde uyuşturucu bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:09:46 -
Arnavutköy'de yangın çıkan evde uyuşturucu bulundu

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ve polis ekipleri bodrum katta 203 kök Hint keneviri buldu.

Alınan bilgiye göre, dün Bolluca Mahallesi'ndeki bir evin bodrum katında çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri ile birlikte jeneratör odasına giren polis, evde Hint keneviri yetiştirildiğini gördü.

Yapılan incelemede ayrı ayrı saksılar içerisinde 203 kök Hint Keneviri, aydınlatma sistemi, ısıtma ve sulama sistemi ele geçirildi.

Bodrum katı kiraya verdiği tespit edilen Süleyman Mutlu Ö. gözaltına alındı. Daireyi kiralayan şüpheliyi yakalamak için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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