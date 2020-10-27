Arnavutköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.
Arnavutköy Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, ana arterlerde ve şehrin işlek caddelerinde minibüsler, İETT otobüsleri ve ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerde, sürücülerin evrakları ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Denetimlerde, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan araçların şoförlerine para cezası verildi.