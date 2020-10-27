  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arnavutköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
Aktüel

Arnavutköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:35:26 -
Arnavutköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Arnavutköy Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, ana arterlerde ve şehrin işlek caddelerinde minibüsler, İETT otobüsleri ve ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerde, sürücülerin evrakları ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan araçların şoförlerine para cezası verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına Fransa'dan ilk tepki
Dünya

Erdoğan'ın boykot çağrısına Fransa'dan ilk tepki

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fransa mallarını almayın' çağrısına ilişkin açıklamalarda bulun..
Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’
Aktüel

Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolanacağını ..
Millete küfreden terzi yamağı kepenkleri indirdi
Gündem

Millete küfreden terzi yamağı kepenkleri indirdi

Türkiye ve Türk milletine yönelik onlarca hakaret ve küfürlü sözleriyle gündemden düşmeyen Barbaros Şansal, Türkiye'deki faaliyetlerini durd..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay