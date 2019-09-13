Arnavutköy’de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü üyesi 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Şüphelilerin, yangın çıkarmak için ormanlık alanlara gitmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. Arnavutköy’de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü üyesi 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Arnavutköy’de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü üyesi 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Şüphelilerin, yangın çıkarmak için ormanlık alanlara gitmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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