Arnavutköy’de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü üyesi 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Şüphelilerin, yangın çıkarmak için ormanlık alanlara gitmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy’de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü üyesi 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.13 Eylül 2019 Cuma 10:33
Arnavutköy’de piknik tüpleriyle orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü üyesi 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Şüphelilerin, yangın çıkarmak için ormanlık alanlara gitmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.
YORUM YAZ