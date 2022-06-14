  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Arnavutköy’de Kimyasal atık şüphesi
Yerel

Arnavutköy’de Kimyasal atık şüphesi

Arnavutköy’de yol kenarına bırakılan çuvallardan kötü koku gelmesi üzerine kimyasal atık şüphesiyle AFAD ekiplerince numune alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:00:00 -
Arnavutköy’de Kimyasal atık şüphesi

Hacımaşlı yolu kenarına bırakılan 20’ye yakın çuvaldan yayılan kötü koku mahalle sakinlerini rahatsız etti. İhbar üzerine olay yerine, AFAD ve polis ekipleri ile Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çuvalların bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, AFAD ekipleri de kimyasal madde şüphesiyle bölgeden numune topladı. Çuvalların yakınından dere geçmesi çevrede oturan vatandaşları tedirgin etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23