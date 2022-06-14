Arnavutköy’de Kimyasal atık şüphesi
Arnavutköy’de yol kenarına bırakılan çuvallardan kötü koku gelmesi üzerine kimyasal atık şüphesiyle AFAD ekiplerince numune alındı.
Hacımaşlı yolu kenarına bırakılan 20’ye yakın çuvaldan yayılan kötü koku mahalle sakinlerini rahatsız etti. İhbar üzerine olay yerine, AFAD ve polis ekipleri ile Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çuvalların bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, AFAD ekipleri de kimyasal madde şüphesiyle bölgeden numune topladı. Çuvalların yakınından dere geçmesi çevrede oturan vatandaşları tedirgin etti.