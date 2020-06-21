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Yerel

Arnavutköy'de iki kız annelerini alıkoymakla suçladıkları şahısa saldırdı

Arnavutköy'de 7 aydır kayıp olan annelerini alıkoymakla suçladıkları Kerem G.'den şikâyetçi olan iki kız kardeş, adliyeye sevk edildiği esnada şüpheli Kerem G'ye saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 15:44:00 -

Öznur ve Özlem Gülgör kardeşler, yüzde 45 zihinsel engelli anneleri 56 yaşındaki Sadeli Gülgör'ün 7 aydır kayıp olduğunu belirterek bir televizyon kanalındaki programa başvurdu.

Programa çıktıktan sonra yapılan araştırmalarda Sadeli Gülgör'in 2 Haziran'da Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi olduğuna dair kayıtlara ulaşıldı.

Bunun üzerine Arnavutköy'de arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ancak Sadeli Gülgör'e dair herhangi bir ize rastlanılmadı.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bir kişinin yaşlı kadını tarlada otların arasına saklamaya çalıştığını gören vatandaşlar bu durumu dün polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarlada biri kadın iki kişi ile karşılaştı.

Üzerinden kimlik çıkmayan iki kişi, polis merkezine götürüldü. Burada yapılan çalışmada kadının 7 aydır kayıp olan 56 yaşındaki Sadeli Gülgör, erkeğin ise 43 yaşındaki Kerem G. olduğunu belirlendi. Polisin haber vermesiyle Öznur ve Özlem Gülgör kardeşler polis merkezine gitti.

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