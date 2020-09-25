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Aktüel Arnavutköy’de çifte cinayet
Aktüel

Arnavutköy’de çifte cinayet

Arnavutköy’de eşini ormanlık alanda öldüren bir kişi daha sonra geldiği bir apartmanın merdiven boşluğunda bir erkek şahsı öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:50:00 -
Arnavutköy’de çifte cinayet

Kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak apartmana giren katil zanlının yakalanması için ilçede geniş inceleme başlaıldı. Arnavutköy’de dün sabah saatlerinde iki cinayet işlendi. Arnavutköy Domuz deresi mevkisi ormanlık alanında eşini silahla vuran bir kişi, daha sonra Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokağı’na geldi. Burada bir apartman dairesinin kapısını çalan zanlı, ev halkı tarafından kim olduğunun sorulması üzerine kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak bir belgeleri olduğunu söyledi. Kapıyı açan kadının eşi E.E. belgeyi almak için dışarı çıktığında merdiven boşluğunda şüpheli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçtı.

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