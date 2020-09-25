Arnavutköy’de çifte cinayet

Kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak apartmana giren katil zanlının yakalanması için ilçede geniş inceleme başlaıldı. Arnavutköy’de dün sabah saatlerinde iki cinayet işlendi. Arnavutköy Domuz deresi mevkisi ormanlık alanında eşini silahla vuran bir kişi, daha sonra Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokağı’na geldi. Burada bir apartman dairesinin kapısını çalan zanlı, ev halkı tarafından kim olduğunun sorulması üzerine kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak bir belgeleri olduğunu söyledi. Kapıyı açan kadının eşi E.E. belgeyi almak için dışarı çıktığında merdiven boşluğunda şüpheli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçtı.