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Yerel Arnavutköy’de alev alev yanan servis aracı küle döndü
Yerel

Arnavutköy’de alev alev yanan servis aracı küle döndü

İstanbul Arnavutköy’de bir servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Ekiplerin söndürdüğü yangında servis aracı küle döndü.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 23:56:00 -
Arnavutköy’de alev alev yanan servis aracı küle döndü

Arnavutköy’de bir servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, 21.30 sıralarında Arnavutköy Baklalı Mahallesi Baklalı Yolu Caddesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir servis otobüsünün ön kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı.

Ekipler müdahale etti

Alevleri gören servis sürücüsü, araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamayınca alevler servis minibüsünün her yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Olayda servis minibüsünde sadece sürücünün bulunması faciayı önlerken servis aracının kül olduğu yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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