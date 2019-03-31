Arnavutköyseçim sonuçları 2019 | 31 Mart İstanbul Arnavutköy yerel seçim sonuçları AK Parti İYİ Parti oy oranları

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Arnavutköy belediye başkan adayları 2019

AK Parti Arnavutköy belediye başkan adayı Ahmet Haşim Baltacı (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Arnavutköy belediye başkan adayı Muharrem Yaman (Millet İttifakı)

BBP Arnavutköy belediye başkan adayı Aytekin Kurt

SP Arnavutköy belediye başkan adayı Ekrem Önal

Vatan Partisi Arnavutköy belediye başkan adayı İsmet Çeşmeli

HDP Arnavutköy belediye başkan adayı Yavuz Kahrıman

Arnavutköy belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Arnavutköy’de seçmenler Arnavutköy yerel seçim sonuçlarına göre Arnavutköy belediyesini kim kazandı? Arnavutköy belediyesi hangi partiden? Arnavutköy 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Arnavutköy yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Arnavutköy seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Arnavutköy seçim sonuçları, Arnavutköy yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Arnavutköy Belediyesi Meclis Üyeliği Adayları

1­ Kemal Aygenli

2­ Osman Demir

3­ Ayşe Baydar

4­ Gökhan Özten

5­ Ahmet Uzun

6­ Zekeriya Koç

7 ­Mustafa Işın

8­ Ganime Yıldızbaş

9­ Fatih Yılmaz

10 ­Hikmet Daş

11­ Emre Atal

12­ Yavuz Oruç

13­ Hamza Balkaya

14­ Sevilay Nur Yüksel

15­ Reis Çelik

16­ Ufuk Kahraman

17­ Selçuk Albayrak

18­ Türkan Özmenoğlu

19­ Emre Kopuk

20 ­Becet Aksoy

21­ Özcan Çakmakçı

22­ Hüseyin Bektaş

23­ Yaşar Eşik

24­ Ahmet Güllük

25­ Murat Öztürk

26 ­İlyas Seslikaya

27­ Hayati Güneş

28­ Tayyar Ceyhan

29­ Doğan Altınkaya

30­ Mehmet Akman

31­ Bayram Erol

32­ Hasan Özarıcı

33­ Feyzi Tuncay

Kontenjan:

1­ Hamdi Demirhan

2­ Turgut Baran

3­ Nurettin Genç

4­ Yücel Özgür

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)