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Arnavut böreği nasıl yapılır?

Balkan sofralarının en sevilen böreklerinden olan Arnavut böreğini evinizde kolay ve pratik bir tarifle yapmak isterseniz sizde bu tarifi deneyebilirsiniz.

31 Temmuz 2018 Salı 21:22
Arnavut böreği nasıl yapılır?

MALZEMELER:

5.5 su bardağı un

2 yemek kaşığı sirke

2 su bardağı su

Tuz

İÇ HARCI İÇİN:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

700 gr. pırasa

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

ARA KATLAR İÇİN MALZEMELER:

100 gr. tereyağı – erimiş

½ su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI:

Pırasaları ince ince doğrayın. Bir tavaya zeytinyağı koyup ısıtın. Ardından pırasaları ilave edip kavurun. Tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ilave edip karıştırın ve pırasalar suyunu tamamen çekene kadar iyice kavurun. Soğuması için kenara alın.

Hamuru için olan tüm malzemeleri derin bir kapta birleştirin ve pürüzsüz bir hamur olana kadar iyice yoğurun. Bir sos tenceresinde tereyağını eritin ve derin bir kapta sıvı yağ ile karıştırın.

Tezgahınıza biraz un serpin, hamuru iki bezeye ayırın. Bir bezeyi açabildiğiniz kadar büyük olacak şekilde merdaneyle açın.

Yufkanın ortasına tatlı tabağı yerleştirin ve tabağın kenarlarını merkez alarak 8 eşit parçaya bölün. Tabağın çevresini de kesin. Tabağı kaldırın ve ortadaki parçaya yağ karışımını sürün. Ardından diğer katları üst üste gelecek şekilde tek tek yağlayarak kapatın.

En üstte kalan parçayı yağlamayın. Kat kat olan parçaları tekrar merdaneyle pişirme kabınızdan biraz daha büyük olacak şekilde açın.

Yağladığınız pişirme kabının üzerine açtığınız hamuru yerleştirin. Pırasalı harcı hamurun üzerine yayın.

Diğer hamur parçasını da aynı şekilde hazırlayın. Ve harcın üzerini kaplayın, böreğin kenarlarını elinizle katlayarak şekil verin. Böreğinizi dilimleyin ve üstüne yağlı karışımı sürüp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 – 50 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 21:22
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