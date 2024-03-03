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Gündem Armağan Çağlayan'ın programına katılan astronotumuz “Uzaya gitmek hayaliniz miydi?” sorusuna öyle bir cevap verdi ki
Gündem

Armağan Çağlayan'ın programına katılan astronotumuz “Uzaya gitmek hayaliniz miydi?” sorusuna öyle bir cevap verdi ki

Yeniakit Publisher
2024-03-03 11:51:00 -

Alper Gezeravcı'nın katıldığı bir programda "Uzaya gitmek hep hayaliniz miydi?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu.

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı uzay yolculuğunu tamamladı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, 19 Ocak'ta başarılı bir şekilde yolculuğa başlamış, yaklaşık 18 gün süren bu çalışmada 13 farklı deneye katılmıştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle dünyaya dönüşleri 3 kez ertelenen ekip 7 Şubat'ta uzay istasyonundan ayrılarak yeniden dünyaya geldi.

 

Döner dönmez merak edilen soruları yanıtlayan Alper Gezeavcı bir çok programa katıldı ve röportajlar verdi. Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına katılan astronotumuza, "Uzaya gitmek hep hayaliniz miydi?" sorusu soruldu.

"Hayallerimin bir sınırı vardı." diyen Gezeravcı'nın "Bu başka milletlerin hayaliydi." cevabı izleyenleri uzun uzun düşündürdü.

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