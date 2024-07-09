Arkasında Kılıçdaroğlu mu var? Sosyal Demokrat Halkçı Parti kuruldu

Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına ekledi. Listede kısaltması "SHP" olarak yer alan partinin adresi, Kızılay Karanfil Sokak'ta gösterildi.

Sosyal Demokrat Halkçı Partinin kurucuları şu isimlerden oluştu:

"Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın."



ARKASINDA KILIÇDAROĞLU MU VAR?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP içinde tartışmalar devam ederken, SHP'nin kurucuları merak konusu oldu.

SHP'nin yeniden kurulmasıyla birlikte gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Siyasette kendine yer bulmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun SHP'nin kuruluşuyla ilgisinin olup olmadığı henüz belli değil.

CHP'Lİ GAZETECİ BARIŞ YARKADAŞ: DOĞRU BULMUYORUM

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, SHP'ye bu süreçte ihtiyaç olmadığını belirtirken, "Doğru bulmadığım bir girişim olduğunu söylemek istedim" dedi.

KARAYALÇIN: YENİDEN AÇILMASINI DOĞRU BULMAM

Karayalçın, Mayıs 2023 seçimleri sonrası yaptığı açıklamada "Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam" demişti.