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Yerel Arkadaşlarıyla yaşadığı evde öldü
Yerel

Arkadaşlarıyla yaşadığı evde öldü

Yeniakit Publisher
2023-07-16 11:28:00 -
Arkadaşlarıyla yaşadığı evde öldü

Denizli'de bir genç, arkadaşlarıyla yaşadığı evde fenalaşarak yığıldığı yerde hayatını kaybetti. Tanık arkadaşların ifadesine başvuran ekipler, uyuşturucu ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüsnü Tecim (28) banyoya gittiği sırada fenalaşarak yere yığıldı.

O esnada evde beraber yaşadığı arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri, Tecim'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirirken, arkadaşları ise uyuşturucu aldıklarını söyledi.

Ekiplerin detaylı çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı, 3 arkadaşı ise ifade için karakola götürüldü.

Tecim'in ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.
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