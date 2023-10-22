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Aktüel Arkadaşlarıyla otururken tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Arkadaşlarıyla otururken tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-22 22:20:00 -
Arkadaşlarıyla otururken tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti

Adana’da arkadaşlarıyla dere kenarında oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla açtığı ateş sonucu başından, göğsünden ve boynundan vurulan Erkan Efe Dağoğlu (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana’da arkadaşlarıyla dere kenarında oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla açtığı ateş sonucu başından, göğsünden ve boynundan vurulan Erkan Efe Dağoğlu (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’ndeki Sarıçam Deresinin kenarında meydana geldi. İddiaya göre Erkan Efe Dağoğlu, arkadaşlarıyla dere kenarında oturduğu sırada yanına yaklaşan bir kişi tabancasıyla ona doğru ateş açtı. Başına, boynuna ve göğsüne kurşun isabet eden Dağoğlu, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Dağoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Dağoğlu’nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


KENDİSİYLE AYNI ADI TAŞIYAN AMCASI DA CİNAYET KURBANI
Öte yandan Erkan Efe Dağoğlu’nun kendisiyle aynı ismi taşıyan amcası Erkan Dağoğlu’nun da 2012 yılında Adana’da bir mekanda çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

 
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