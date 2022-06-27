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Yerel Arkadaşlarının uyuduğunu sandığı genç adam, alkol komasından öldü!
Yerel

Arkadaşlarının uyuduğunu sandığı genç adam, alkol komasından öldü!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından uyuduğu zannedilen 27 yaşındaki genç adamın alkol komasından hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 16:18:00 -
Arkadaşlarının uyuduğunu sandığı genç adam, alkol komasından öldü!

Birlikte içki içtiği arkadaşları tarafından uyuduğu sanılan İsmail Köroğlu'nun (27), alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Köroğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Beyharmanı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Köroğlu, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Köroğlu, bir süre sonra içkinin etkisiyle kendinden geçerken, arkadaşları, uyuduğunu sandı.

Yaklaşık 1 saat bu şekilde kalan Köroğlu'nu uyandırmak isteyen arkadaşları, kendisinden cevap alamayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

İsmail Köroğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Köroğlu'nun burada yapılan ön otopside vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı.

Alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Köroğlu'nun cansız bedeni, daha sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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