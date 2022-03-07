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Yerel Arkadaşına şaka yaptı! Yediği tokat onu öldürdü
Yerel

Arkadaşına şaka yaptı! Yediği tokat onu öldürdü

Edirne'de şaka yaptığı arkadaşının attığı tokatla bayıldıktan sonra hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 11:25:00 -
Arkadaşına şaka yaptı! Yediği tokat onu öldürdü

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ramiz Nevrekop (44) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ramiz Nevrekop'a Saraçlar Caddesi'ndeki bir restoranda koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas'ın birkaç kere tokat atması güvenlik kamerasına görüntülerine yansımıştı.

Tokat sonrası bayılan Nevrekop, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Makas, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Makas, ifadesinde arkadaşı Nevrekop'un montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlenmesi sonrası tokat attığını belirtmişti. Nevrekop, kentteki bir motosiklet kulübünün başkanlığını da yürütüyordu.

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