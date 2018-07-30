THY - Trabzon
0553 313 94 23

Arkadaşına borç verdi hayatı karardı! Şimdi düşkünler yurdunda kalıyor

Elazığ'da, yaklaşık 8 yıldır yalnız yaşayan ve kalacak yeri olmadığı için belediye tarafından düşkünler yurduna yerleştirilen 3 çocuk annesi, emekli ebe Güngör Atıcı (67), 2002 yılında bir arkadaşına yaklaşık 300 bin lira borç verdiğini, parayı alamayınca da hayatının altüst olduğunu söyledi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:01
Arkadaşına borç verdi hayatı karardı! Şimdi düşkünler yurdunda kalıyor

2'si kız, 3 çocuğu olduğunu belirten Güngör Atıcı, 1971 yılında eşini kaybettiğini anlattı. Çalışıp çocuklarını okuttuğunu ve emekli olduğunu belirten Atıcı, 2002 yılında birikimleriyle ve yakınlarından aldığı parayla arkadaşına 300 bin lira borç verdiğini söyledi. Güngör Atıcı, parasını alamadığı için de perişan olduğunu kaydetti. Atıcı, "Yıllar önce yakın bir arkadaşım bana geldi. Paraya ihtiyacı olduğunu ifade etti. Ben de elimde ne varsa verdim. Ayrıca eşten dosttan da para alarak yaklaşık 300 bin lira verdim. Ne yazık ki paramı alamadığım için perişan oldum. Maaşıma icra geldi. Şu an hiçbir gelirim yok. Simit ve ayranla ayakta kalmaya çalışıyorum. Yine de halime şükür ediyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 8 yıl önce Muş'tan Elazığ'a geldiğini ve çoğu zaman otobüs terminalinde kaldığını belirten Güngör Atıcı, "Maddi durum kötü olunca Muş'tan Elazığ'a geldim. Yerim olmadığı için otobüs terminalinde, bazı günler de mescitler de uyudum. Sonra Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz bana sahip çıktı ve düşkünler yurduna yerleştirdi. Sadece uyumak için gidiyorum. Şimdi çok şükür yatacak yerim var" dedi.

Hiçbir geliri olmadığı için mendil ve yaptığı örgü işlerini sattığını kaydeden Atıcı, "Caddelerde mendil satıyorum. Tartım var, ayrıca el işi örgü örerek para kazanmaya çalışıyorum. Çok fazla kazanamıyorum. Bazı günler aç yatıyorum" ifalerini kullandı.

Görev yaptığı yıllarda yaklaşık 50 bin kişinin doğumunu yaptırdığını ifade eden emekli ebe Güngör Atıcı, "Bitlis, Bingöl ve Elazığ'da o zamanlar doğum evleri yoktu. Doğumlar için evlere gidiyorduk. Atlar ile evlere götürülüp doğum yaptırırdım. İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde çalıştım. Diyarbakır Tıp Fakültesi'nde çalıştım. 1978 yılında da Elazığ'da görev yaptım" diye konuştu.

Çocuklarını rahatsız etmek istemediği için sıkıntılarıyla yalnız mücadele ettiğini ifade eden Atıcı, "Kız çocuklarım evli olduğu için rahatsız etmek istemiyorum. Oğlum zaten rahatsız. Muş'ta tedavi görüyor. Oğlum bazı zamanlar rahatsızlığı yüzünden kendini kaybediyor ve benimle tartışıyor. Bu nedenle ben Elazığ'da kalıyorum ve ekmek parası için mücadele ediyorum" dedi.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:01
  1. Muş
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Bitlis
  5. Bingöl
  6. Elazığ
  7. emekli ebe
  8. arkadaşına borç verdi
  9. hayatı karardı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSYM YKS sınav sonuçları!
    1. ÖSYM YKS sınav sonuçları!
    2. Bedelli askerlerin birlikleri belli oldu
    3. Çikolatanın zararları nelerdir?
    4. İstanbul'da terör operasyonu!
    5. Selda Bağcan'dan anlamlı tepki:..
    6. Donald Trump'tan demokratlara hükümeti..
    7. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    8. BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz,..
    9. Bunun ne olduğunu öğrendiğinizde çok..
    10. Arkadaşına borç verdi hayatı karardı!..
    11. CHP milletvekili Erdin Bircan beyin..
    12. CHP'li vekil beyin kanaması geçirdi!
    13. Otobüs firmasında skandal! Anne ile..
    14. Mısır püskülü çayı nasıl yapılır?
    15. Hamas'tan İsrail'e 'korsan' benzetmesi!
    16. Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 10..
    17. Ünlü senarist Safa Önal'a AYM'den kötü..
    18. Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap!..
    19. TKP/ML'li terörist otogarda ele..
    20. Ankara Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?