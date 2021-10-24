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Medya Arka Sokaklar'da kriz patlak verdi! İsyan ederek ayrıldı
Medya

Arka Sokaklar'da kriz patlak verdi! İsyan ederek ayrıldı

Son dönemde verdiği mesajlarla tepkilerin odağındaki yapım olan Arka Sokaklar'da büyük kriz patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 13:24:00 -
Arka Sokaklar'da kriz patlak verdi! İsyan ederek ayrıldı

Kanal D’de ekranlara gelen Arka Sokaklar’da sigorta ve maaş krizi büyüyor.

Set ekibinde yer alan ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere emekçilerin bugüne kadar hiç ödeme almadığını ve 24 Ağustos’ta sete çıkan ekibin sigortalarının 20 Ekim’de yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Set ekibi ödemeler yapılana kadar sete çıkmama kararı alırken, bugün flaş bir istifa geldi.

Dizinin 14 sezondur sanat yönetmenliğini yapan Çiğdem Çimen Şerefoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Şerefoğlu istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"14 sezondur sanat yönetmenliği yaptığım diziden sigortalarımız ve maaşlarımız ödenmediği için istifa ediyorum"

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Arka Sokaklar dizisinden vatandaşlara hakaret ve tehdit: Virüsle mücadele eder gibi...

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