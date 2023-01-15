Arka Sokaklar için flaş iddia! Yine ertelendi...

Arka Sokaklar için iddialar dolaşmaya devam ediyor.

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı dolayısıyla ertelenen Arka Sokaklar'ın çekimlerine bir kez daha ara verildi. İddiaya göre yapım şirketi tarafından oyunculara, "yeni iş tekliflerini değerlendirin" denildi.

Arka Sokaklar için bilmece devam ediyor.

Yeni sezonunda Mesut Komiser gibi önemli bir karakterini yitiren dizi, bu kan kaybını gidermek için yeni oyuncular transfer etti ancak bu durum reytinglerde istemeseler de düşüşe neden oldu. Şevket Çoruh projeye geri dönüşünün olmadığını artık farklı işlerde rol almak istediğini açıklasa da seyirci bir ümit de olsa Mesut Komiser karakterini yeniden hikayede görmek istiyor. Seyircinin beklediği bir başka şey ise Arka Sokaklar'ın geri dönüş tarihi... Yapımcı Bay Sinema Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 günlük ara verilen Arka Sokaklar için yeniden bir ara kararı verildi.

Akşam'a göre; devam etme planı bir kez daha ertelenen dizi için final kararının verilmesi ön plana çıkan iddialar arasında yer alıyor. Yapım şirketi Erler Film'in projenin oyuncularına, "Yeni iş tekliflerini değerlendirin" dediği öğrenildi.

Eğer dizi bitmez ve çekimlerine kaldığı yerden devam ederse, durumu müsait olan oyuncular ile yola devam edileceği öğrenildi.