‘Arka Bahçe’den cazibe merkezine

1993 yılında “Alt Kademe Belediyesi” olarak kurulan, 5747 Sayılı Kanunla da ilçe belediyesi statüsüne kavuşan Kepez Belediyesi, 2008 yılında yapılan modern binasına taşınarak halka 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

Sorunlar çözüldü

Belediye hizmet binası ve mısır çarşısını da kapsayan bu alan 1970’li yıllarda “Şehir Çöplüğü” olarak kullanılmaktaydı. Çöplüğün taşınmasıyla boşalan alan Pazar Pazarı olarak da yöre halkına hizmet verdi. Bir zamanlar gecekondu yerleşiminin çoğunlukta olduğu bir bölge olarak bilinen ilçe, Kepez Belediyesi’nin imar, altyapı ve sosyal alanlar bakımından son yıllarda yaptığı yatırımlarla, bir cazibe merkezi haline geldi.

Başkandan azimli çalışma

Bir zamanlar Antalya’nın arka bahçesi olan ilçe, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ekibinin 13 yıllık görev sürecinde azimli çalışmalarıyla büyük bir değişim ve dönüşümle Antalya’nın ön bahçesi oldu.

“2009 yılında bize verdiğiniz emanetin sorumluluğunu, ilk günkü heyecanımızı hiç kaybetmeden gururla taşıyoruz” diyen Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, Geçen 13 yılda, Kepez’i her alanda geleceğe daha güçlü bir biçimde taşımak için ortaya koyduğumuz “insan odaklı yönetim” ve “vizyoner belediyecilik” anlayışı ile akıp geçen zamana karşı mücadele verdik ve eserler zincirimize yeni halkalar eklemek adına adeta kendimizle yarıştık. Bu yaklaşımla herkesin yaşamaktan mutlu olduğu ve ait olmaktan dolayı iftihar ettiği bir şehir kurmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefledik.

Güçlü gönül bağı

Kalpler ve gönüller kazanmanın her şeyden üstün olduğuna inandık. Her vesile ile bir ve beraber olmanın en büyük güç olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Siz değerli hemşehrilerimizle gönül bağımızı hiç koparmadık” dedi.

Görülmemiş performans

Başkan Tütüncü, şunları kaydetti: “Temel belediyecilik yatırımlarında daha önce görülmemiş bir performans ortaya koyarken, hep birlikte Kepez’in yıllarca ötelenmiş sorunlarına köklü çözümler ürettik. Diğer yandan sosyal belediyecilik uygulamalarında; kültür-sanat, gençlik, spor, sağlık ve eğitimde de şehre vizyon kazandıran adımları kararlılıkla attık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak her zaman önceliğimiz oldu. Herkesin gıpta ile izlediği ve birçoğu Antalya’da ilk olan; kitaplara, ciltlere sığmayacak eserleri şehrimize hep birlikte kazandırdık. Geldiğimiz noktada, Türkiye çapında takip edilen, bilinen ve örnek alınan bir belediye olmakla iftihar ediyoruz. Şehrin hafızasında yıllar sonra dahi hatırlanacak muazzam değişim, gelişim ve modernleşmenin hikayesini, bizden destek ve güvenini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan siz değerli hemşehrilerimize ithaf ediyoruz.

Durmak yok yola devam

Şimdi yeni bir dönemin arefesindeyiz; Şahsıma ve ekibime yeniden yetki verdiğiniz takdirde, sizlere hizmet yolunda azim ve heyecanla, gece gündüz demeden koşmaya devam edeceğiz. 13 yıllık görev süremizde meydana getirdiğimiz hizmet ve eserlerin çok daha fazlasını sizlerin hizmetinize sunacağımızı bilmenizi istiyorum.

Eser üretmeyi sürdürecek

Bu seçim beyannamemizin içerisinde sunduğumuz hizmet, eser ve projelerimiz, Kepez’imizi geleceğe taşımak, cazibe merkezi yapmak ve işimizi aşımızı büyütmek için yapacaklarımızın sadece küçük bir özetidir.

Rabbim nasip ettiği sürece sizler için yeni eserler ve hizmetler üretmeye, şehrimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya, yeni hayaller kurmaya ve hayallerimizi birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Geçmişin izinde geleceğin peşinde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ekibi, 13 yıllık azimli çalışmayla ilçeye modern bir şehir kimliği kazanırken sosyal ve kültürel hizmetlerle vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor.

Antalya ve Dokuma Fabrikası’nın hatıralarının yaşatıldığı müze de, sadece hızla değişen ve gelişen Kepez’in değil, Antalya’nın önemli değerleri ve kentin hikayesi de anlatılıyor.

5 yıllık bir emeğin meyvesi olan Bir Zamanlar Antalya Müzesi, eski Dokuma Fabrikasının İdari Binasında yer alıyor. Bir Zamanlar Antalya Müzesi içerisinde Antalya’nın tarih öncesi, Roma ve Bizans dönemleri, Selçuklu dönemleri, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi, belediye tarihi, ekonomi tarihi, geleneksel sanatlar sergileniyor. Kentin en önemli sanayisi Pamuklu Dokuma Fabrikası, ticaret ve sanayisi, florası, coğrafyası, zeytin tarihi, narenciye, üzüm, pamuk, ipek böceği, tarım, hayvancılık, seracılık gibi önemli değerleri tanıtılıyor.

Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikasının Fabrikanın işletme binası Şehitler Müzesi oldu. Dokumapark içerisinde inşa edilen Anadolu Şehitler Müzesi, 2020 yılında hizmete açıldı. Dokumapark içinde yer alan Anadolu Şehitler Müzesinde 1071 Malazgirt, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı, Kadın Kahramanlarımız, Kıbrıs Barış Harekatı ve 15 Temmuz mücadelelerinde şehit düşen kahramanlarımızın isimleri yaşatılıyor. Şehitlerimizin hatıralarını barındıran müze, belediyemiz ve Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği işbirliğiyle kuruldu. Türkiye’de bir başka örneği bulunmayan müze, isimleriyle, fotoğraflarıyla, özel eşyalarıyla şehitlerimizin hatıralarını yaşatıyor.

Bir bakışta Türkiye

Türkiye’yi gezmenin en kısa yolu; Dokumapark içinde yer alan “Dokuma Açık Hava Müzesi”.

Bu müzede Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihi ve kültürel eserlerin küçültülmüş gerçekçi minyatürlerini görme imkanı bulmak mümkün. Anadolu uygarlıklarının 1/25 oranında küçültülen 84 adet eseri Dokuma Fabrikası alanında 10 bin metre karelik alanda sergileniyor.

Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın bir zamanlar kreş olarak kullanılan alanı şimdi oyuncakların dünyası haline getirildi. 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Anadolu Oyuncak Müzesi 2017 yılında hizmete açıldı. Açıldığı ilk haftada 32 bin ziyaretçiyle rekor kıran Anadolu Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerine oyuncaklar dünyasının kapılarını aralıyor. Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark’da açılan Anadolu Oyuncak Müzesi’nde 15 salonda, 15 ayrı temada ve 15 binin üzerinde oyuncak sergileniyor. Okul sınıfından masal odasına, esnaf sokağından kaleiçi sokağına, arabalardan bebeklere kadar binlerce oyuncağı barındıran oyuncakların dünyası Anadolu Oyuncak tarihine de ışık tutuyor. Müze’nin ihtişamlı bahçesi de büyük ilgi çekiyor. Anadolu Oyuncak müzesinin çıkış kapısı özel tasarımlı görkemli bir parka açılıyor. Çocukların büyük keyif aldığı parkta, asırlık zeytin ağaçları, özel bitki tasarımları ve çizgi kahramanlarının heykelleri de bulunuyor. Bahçesi ile beraber 5 dönümlük bir alana kurulan Anadolu Oyuncak Müzesi’nin alt katında her yaşa hitap eden 1 Kütüphane ve yine her yaşa hitap eden 1 Oyuncak Sanat Atölyesi bulunuyor.

Kepez Belediyesi ve TUBİTAK İş birliği ile 2021 yılında Dokumapark içerisinde faaliyete geçen 12 bin 500 metrekare büyüklüğündeki Antalya Bilim Merkezi, 9 sergi teması ve 6 atölyesiyle hizmete açıldı. Antalya Bilim Merkezi, Matematik Atölyesi, Robotik Kodlama ve Yazılım, Fen Bilimleri Atölyesi, Ahşap Tasarım Atölyesi, Steam Atölyesi, Biyoloji-Kimya Atölyeleri ile bilimsel çalışmalara da destek olabilecek tüm öğrencilerin yararlanabileceği donanımlı laboratuarlar bulunuyor.

Kepez kültür ve sanatın da merkezi

Kepez Belediyesi, ilçenin kültür ve sanat alanındaki yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu konudaki çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı: “İlçedeki vakıf ve derneklerin toplantı türü faaliyetleri yapabilmesini sağlayacak olan Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları Merkezini 2019 yılında hizmete kazandırdık. Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Merkezi’nde 1 toplantı salonu, 1 çok amaçlı salon, 1 atölye, idari ofisler, bekleme salonu ve mutfak yer alıyor.”

Modern sanatlar galerisi

“Eski Dokuma Fabrikası’nın yemekhane binası, ‘Modern Sanatlar Galerisi’ne dönüştürüldü. 4 ayrı salonda 1000 m2 büyüklüğündeki Modern Sanatlar Galerisi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde güzel sanatlar yarışması sergisiyle kapılarını açtı. Kentin kültür ve sanat hayatına yön veren ‘Modern Sanatlar Galerisi’ şimdi yüzlerce sanatseveri ağırlıyor.”

“29 bin metrekare alana sahip kültür merkezi, aynı anda 5 bin kişiye hizmet vermektedir. Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi; fuarların, kongrelerin, gösterilerin yapıldığı, farklı organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek fizibilite imkanlarına sahip bir yapıdan oluşmaktadır.”

Cemil Meriç Kütüphanesi

“Dokumapark içerisinde bulunan 1000 metrekare büyüklüğündeki köhne trafo binasını restore ederek kente Antalya’nın en zengin kütüphanesini armağan ettik. 2021 yılında müze kütüphane olarak hizmete açılan ve Cemil Meriç’in isminin verildiği kütüphane, 7 gün-24 saat açık. Yazar, çevirmen ve eğitimci merhum Cemil Meriç’in isminin verildiği kütüphane, 200 bin kitap kapasitesiyle de Antalya’nın en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyor.”

“Kepez Kent Meydanı içerisindeki 180 m2’lik binadaki Millet Kıraathanesi, her yaş gurubuna hizmet veriyor. Millet Kıraathanesi’nde kitaplık, bilgisayar, internet (WİFİ), günlük ulusal gazeteler, kütüphane, ders çalışma salonu gibi hizmetler halkın kullanımına ücretsiz sunuluyor.”

Şefkat ve huzurevi

“Kütükçü Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki 2400 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Şefkat ve Huzurevi, 2018 yılında hizmete açıldı. Şefkat ve huzurevi kıymetli büyüklerimize ikişer kişilik odaları ile 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyor.”

“Dokuma Sanat Sokağı’na kazandırdığımız ve 21 ahşap dükkandan oluşan ‘Sahaflar Çarşısı’ 2021 yılında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kitap severleri ve nostalji tutkunlarını bir araya getiren Sahaflar Çarşısında eski ve yeni kitaplar, dergiler, gazeteler ve plaklar satılıyor.”

Dokumapark Antalyalıların hizmetinde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tarihe tanıklık etmiş Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası’nı yeniden Antalyalılara kazandırdı. Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın temeli 1950’li yıllarda dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes tarafından atıldı. Kent nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve bununla beraber artan işsizliğe çözüm olması amacıyla kurulan Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın üretimi zarar ettiği gerekçesiyle 13 Ocak 2003 yılında durduruldu. Ve bir süre sonra özelleştirme İdaresi tarafından satılığa çıkarılan ve 500 dönümlük arazi büyüklüğü nedeniyle alıcı bulunamayan fabrika arazisinin hisseleri Kepez Belediyesi’ne devredildi.

Dönemin belediye başkanı tarafından da 49 yıllığına yabancı bir şirkete tahsis edildi. Kent nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve artan işsizliğe çözüm olması amacıyla kurulan Cumhuriyet döneminin en önemli sanayi kuruluşu Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası işte o zaman kaderine terk edildi.

2009 Yerel Seçimlerinde Kepez Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Av. Hakan Tütüncü ise tarihe tanıklık etmiş alanın vatandaşlara ait olduğunu ve asıl sahiplerine kazandırılması gerektiği fikriyle yola çıkarak, yasal yollara başvurdu. Kepez Belediyesi’nin açtığı üst kullanım hakkı iptal davaları ile tahsis işlemi iptal edilerek, kentin en önemli sahipleri olan Antalyalıların kullanımına kazandırıldı. Kepez Belediyesi, DOKUMAPARK’ı halkın kullanımına kazandırmakla da yetinmedi ve bölgeyi müzeler kenti haline getirdi.

Kaderine terk edilen fabrika alanı şimdi ise DOKUMAPARK adıyla Antalya’nın cazibe merkezi oldu.

DOKUMAPARK’ta yer alan tesisler:

l 70 bin m2 kare park alanı l Antalya Bilim Merkezi l Bir Zamanlar Antalya Müzesi l Anadolu Şehitler Müzesi l Anadolu Oyuncak Müzesi l Nostaljik Araçlar Müzesi l 15 Temmuz Görsel Sanatlar Müzesi l Tekstil Müzesi l Modern Sanatlar Galerisi l Cemil Meriç Kütüphanesi l Dokuma Açık Hava Müzesi l Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi l Çocuk Oyun Parkları ve Spor Alanları l Kafeteryalar l Botanik Bahçesi l Portakal Bahçesi l Zeytin Bahçesi.