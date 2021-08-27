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Spor Arjantinli forvet Correa Inter'de
Spor

Arjantinli forvet Correa Inter'de

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Lazio’da forma giyen Arjantinli forvet Joaquin Correa'yı renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 04:49:00 -
Arjantinli forvet Correa Inter'de

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Arjantinli oyuncunun zorunlu satın alma koşuluyla Lazio’dan kiralandığı bildirildi.

Correa’nın ayrıca 30 Haziran 2025'e kadar olan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Böylece Inter'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi, bir süredir kadroya katmak istediği Lazio'dan eski öğrencisi Correa'nın transferini tamamlamış oldu.

Correa, daha önce Lazio, Sevilla, Sampdoria ve Estudiantes'te forma giymişti.

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