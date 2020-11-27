  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı
Spor

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 06:46:00 -
Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı

Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığında, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Başkent Buenos Aires'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığına hayranlarının oluşturduğu uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Maradona'nın naaşı anne ve babasının yanına defnedildi.

30 Ekim'de 60'ıncı doğum gününü kutlayan Maradona, 25 Kasım'da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tuncay Uludağ, 'Hem izliyor hem dinliyorlar' dedi ve uyardı: Evlerinizdeki o cihazları sökün
Gündem

Tuncay Uludağ, 'Hem izliyor hem dinliyorlar' dedi ve uyardı: Evlerinizdeki o cihazları sökün

Yüksek Teknoloji Uzmanı Tuncay Uludağ, katıldığı bir televizyon programında çok çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından
Siyaset

Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından "sürpriz" mesaj

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Lapseki İlçe Teşkilatı'nın hazırladığı pankarta bakakaldı...
Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osman Şiban'ın teröristlere yardım ve yataklık yaptığına dair belgeler elimizde var" dedi.

Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay