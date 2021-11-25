Arjantin'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de Galatasaray'ı devirerek puslu havayı dağıtan Fenerbahçe, Ocak ayı takıma takviye ise girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler için Arjantin'den flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü...

Namağlup lider Trabzonspor ile puan farkını eritmeyi amaçlayan ve mutlu sona ulaşmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip için sol bek iddiası Arjantin'den geldi.

Arjantin'in Ole gazetesi, sarı-lacivertli takımın River Plate'de forma giyen Fabrizio Angileri ile ilgilendiğini yazdı.

2023 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki sol bek için Olympiakos ile Getafe'nin de devrede olduğu belirtildi.

1.85 boyunda olan Angileri orta sahanın solunda da görev alabiliyor. Kariyerinde Arjantin dışına çıkmayan tecrübeli ismin mevcut piyasa değeri 4.3 milyon euro. Bu sezon River Plate formasıyla 12 maçta forma giyen Angileri, mu karşılaşmalarda 3 asist yapma başarısı gösterdi.