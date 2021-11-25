  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arjantin'den flaş Fenerbahçe açıklaması!
Spor

Arjantin'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de Galatasaray'ı devirerek puslu havayı dağıtan Fenerbahçe, Ocak ayı takıma takviye ise girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler için Arjantin'den flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü...

Yeniakit Publisher
2021-11-25 13:36:00 -
Arjantin'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de Galatasaray'ı devirerek puslu havayı dağıtan Fenerbahçe, Ocak ayı takıma takviye ise girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler için Arjantin'den flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü...

Namağlup lider Trabzonspor ile puan farkını eritmeyi amaçlayan ve mutlu sona ulaşmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip için sol bek iddiası Arjantin'den geldi. 

Arjantin'in Ole gazetesi, sarı-lacivertli takımın River Plate'de forma giyen Fabrizio Angileri ile ilgilendiğini yazdı.

2023 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki sol bek için Olympiakos ile Getafe'nin de devrede olduğu belirtildi.

1.85 boyunda olan Angileri orta sahanın solunda da görev alabiliyor. Kariyerinde Arjantin dışına çıkmayan tecrübeli ismin mevcut piyasa değeri 4.3 milyon euro. Bu sezon River Plate formasıyla 12 maçta forma giyen Angileri, mu karşılaşmalarda 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün AK Parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, düşük faiz politikasında kararlılık mesajı verd..
Dolar-altın oyunuyla Kavala'yı kaçırma planı!
Ekonomi

Dolar-altın oyunuyla Kavala'yı kaçırma planı!

Ekonomist Bartu Sorel Batılı ülkelerin Osman Kavala ısrarına dikkat çekti ve Kavala’nın bugüne Hendek, Kobani provokasyonu ve PYD’ye yaptığı..
Eski CHP'li vekilden flaş sözler: CHP şirazeden çıktı
Gündem

Eski CHP'li vekilden flaş sözler: CHP şirazeden çıktı

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin şirazeden çıktığını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay