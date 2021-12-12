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Spor Arjantin'de 'Türkiye Jokey Kulübü' koşusu düzenlendi
Spor

Arjantin'de 'Türkiye Jokey Kulübü' koşusu düzenlendi

Arjantin'de Türkiye Jokey Kulübü (TJK) adına düzenlenen koşuyu, 8 numaralı "Que vida sexy" isimli at kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 09:46:00 -
Arjantin'de 'Türkiye Jokey Kulübü' koşusu düzenlendi

Uluslararası Carlos Pellegrini Büyük Ödülü kapsamında başkent Buenos Aires'teki San İsidro Hipodromu'nda TJK adına, daha önce ödül kazanmamış 3 yaşındaki atların yarıştığı koşu düzenlendi.

Que vida sexy isimli atın birinci olduğu yarışın ardından atın sahibi, birincilik kupasını Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın elinden aldı.

Ödül teslimine Arjantin Jokey Klubü Yarış Komisyonu Sekreteri Diego Zavaleta da katıldı.

Çim pistte 1000 metre mesafede gerçekleştirilen yarışta Que vida sexy'nin ardından 12 numaralı "Bechamel Song" ikinci, 1 numaralı "Southern Rain" isimli at da üçüncü oldu.

 

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