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Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1000'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:41:53 -
Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1000'e çıktı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 1000'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1000'e, vaka sayısı da 41 bin 204'e yükseldi.

Salgınla mücadelede başarılı ülkeler arasında gösterilen Arjantin, Latin Amerika'da erken önlem alan ve bölgede salgından en az etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. 

Ülkede mart sonunda ilan edilen karantina, virüsün yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ve sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı. 


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