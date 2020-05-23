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Arjantin'de Kovid-19 görülenlerin sayısı 10 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-23 05:20:56 -
Arjantin'de Kovid-19 görülenlerin sayısı 10 bini geçti

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 10 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 görülen kişi sayısı 718 artarak, 10 bin 649'a yükseldi ve bu, bir günde kaydedilen en yüksek rakam olarak kaydedildi.

Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 14 artışla 433'e çıktı.

Ülkede nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerler başkent Buenos Aires Özerk Şehri 4 bin 606, Buenos Aires eyaleti de 3 bin 575 vaka ile virüsün en yaygın görüldüğü bölgeler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında, eğitime ara verilmiş, sınırlar kapatılmış ve tüm ticari uçuşlar 1 Eylül'e kadar durdurulmuştu.

Halkın sadece temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade eden sosyal izolasyon, 20 Mart'ta ilan edilmiş ve 4 kez uzatılarak 24 Mayıs'a kadar devam edeceği açıklanmıştı.

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