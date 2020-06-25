Arjantin'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 38 kişi öldü

Bu rakamlar, 3 aydan fazla karantina uygulanan Arjantin'de salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölüm ve vaka sayıları oldu.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 21 bin 804 vaka, 425 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 23 bin 163 vaka, 483 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 45, Kovid-19 vakalarının sıklıkla görülüğü başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) ise yüzde 52 olduğu belirtildi.

Ülkede mart sonunda ilan edilen karantina, virüsün yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ve sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon 20 Mart'ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler uygulanarak 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.