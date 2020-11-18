Arjantin'de hükümete destek gösterisi

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de binlerce kişi, ülkenin sembol isimlerinden Eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'un sürgünden dönüşünün yıl dönümünü kutlamak ve Alberto Fernandez hükümetine destek olmak için sokaklara döküldü.

Başkent Buenos Aires'in merkezinde çeşitli sendikalar, STK'lar ve hükümete yakın kesimlerin çağrısıyla toplanan binlerce kişi, Peron'un 17 Kasım 1972'de sürgünden dönüşünün yıl dönümünü kutlamak ve hükümet kanadının hazırladığı servet vergisi yasa tasarısını desteklemek için gösteriler düzenledi.

Göstericiler, tasarının Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde tartışıldığı sırada, Ulusal Kongre Binası'na kadar yürüdü ve buradaki meydanı dolduran göstericiler Fernandez hükümetine destek sloganları attı.

Göstericilerin şehir merkezindeki caddeleri otobüslerle, kamyonlarla ve düzenledikleri yürüyüşlerle trafiğe kapatması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Akşam saatlerinde başlayan gösterilerin geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

- Arjantin'de "Peronist Militanlık Günü"

Arjantin'in adına siyasi akımların oluşturulduğu Devlet Başkanı Peron, 1955'te hükümetine düzenlenen darbenin ardından İspanya'ya sürgüne gönderilmiş ve 17 Kasım 1972'de Arjantin'e dönmüş ve 1973'te düzenlenen seçimleri yüzde 61 oy alarak kazanmıştı.

Ülkede, mevcut hükümet de dahil, Peronizm görüşünü benimseyen kesimler her yıl 17 Kasım'ı, "Peronist Militanlık Günü" olarak kutluyor.

Arjantin'de çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak ülke siyasetinde önemli bir yere sahip Peronizm (Peronculuk), sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla, eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.

- Servet vergisi

Arjantin'de tam adı "Büyük Servetlerin Olağanüstü Dayanışma Katkısı Kanunu" olan, "zenginlik vergisi" olarak da bilinen servet vergisi, ülkede 200 milyon Arjantin pesosu (resmi dolar kuruyla yaklaşık 2 milyon 500 dolar) ve daha fazla serveti olanlardan yüzde 2 ila 3,5 arasında vergi alınmasını kapsıyor.

Ülkede yaklaşık 12 bin kişiyi etkileyecek ve yalnızca bir kere alınacak vergiyle yaklaşık 300 milyar Arjantin pesosu (3.8 milyon dolar) değerinde yerel paranın elde edilmesi öngörülüyor.

Tasarının, Temsilciler Meclisinden geçmesi durumunda, Kongre'nin üstü kanadı Senato'da oylanacak. Burada da onaylanması durumunda devlet başkanı tarafından yürürlüğe konulacak.

Eski Devlet Başkanı ve şimdiki Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'in oğlu milletvekili Maximo Kirchner'ın hazırladığı servet vergisi nisan ayında gündeme gelmiş ve ülke muhalefeti tarafından eleştirilmişti.

Son yıllarda ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de Alberto Fernandez hükümeti, ülkenin içinde bulunduğu durumdan eski Devlet Başkanı Mauricio Macri ve onun neoliberal politikalarını sorumlu tutarken, ülke muhalefeti ise son bir yılda Arjantin pesosunun yabancı para karşısında ciddi değer kaybedişinden, vergiler nedeniyle büyük şirketlerin merkezlerini Arjantin'den taşımalarından hükümeti sorumlu tutuyor.



