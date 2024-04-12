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Dünya Arjantin'de hükümet karşıtı protestolarda 12 kişi gözaltına alındı
Dünya

Arjantin'de hükümet karşıtı protestolarda 12 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 07:43:00 -
Arjantin'de hükümet karşıtı protestolarda 12 kişi gözaltına alındı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de Javier Milei hükümeti karşıtı protestolarda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Buenos Aires'teki 9 Haziran Bulvarı'nda toplanan yüzlerce kişi, hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Gösterilerde çıkan olaylar sonucu güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına alırken, bazı kişilerin ise yaralandığı görüldü.

Kalabalık gruplar, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarda Milei hükümeti karşıtı sloganlar attı.

Polis, kendisine taşlı saldırıda bulunan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Öte yandan, Arjantin'in Telesur muhabiri Santiago Corei, yaptığı açıklamada, meslektaşlarından Cronico televizyonu muhabiri Diego Ricciardi'nin plastik mermiyle yüzünden vurulduğunu belirtti.
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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, eylemcilerin polis tarafından yaka paça gözaltına alınması yer aldı.

Arjantin'de Milei, devlet başkanlığı seçimini kazanmasından bu yana sol gruplar ve sendikalar tarafından sıklıkla protesto ediliyor.

 

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