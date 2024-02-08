Arjantin'de 'Fernebahçe' kuruldu!

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e bağlı Necochea kasabasında bir araya gelen bir grup futbolsever, Fenerbahçe’den ilham alarak 'Fernebahce' ismiyle bir takım kurmaya karar verdi.

Necochea kentinde kurulan kulübün isminin yanı sıra, formaları da çubuklu ve sarı-lacivert olarak dizayn edildi.

Takım bu sene amatör ligden yerel lige geçiş yapmak istiyor.



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Her oyuncusunun ayrı mesleği olduğu takım, düzenli antrenman yapıp çeşitli turnuvalarda mücadele ediyor.