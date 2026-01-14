Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!

AK Parti Kurucusu, Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Sözcü TV'de Senem Tolunay Ilgaz'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Arınç, ‘Melih Gökçek Ankara’yı parsel parsel sattı’ sözlerinin hatırlatılmasının üzerine "Açıklamamım üzerinden tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Çağırırlarsa giderim" dedi.

AÇIKLANACAK BİR ŞEY KALMADI

Arınç daha önce katıldığı bir programda “Gerektiği zaman açıklama yaparım" dediğinin hatırlatılması üzerine ise "Açıklanacak bir şey kalmadı. Her şey ortada. Mansur Yavaş '100'e yakın dosya gönderdim, hiç bir işlem yapılmadı' dedi. Bir de sosyal medyada bir şey gördüm. 'Bu konular ile ilgili Bülent Arınç'ın ifadesine başvurulmak istendi, kendisi gitmedi' iftirası atıldı. O günden bu yana tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Bildiklerimin hepsi malum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim" ifadelerini kullandı.

ADAYLIĞINI AÇIKLAMASA TUTUKLANMAZDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tutuklu yargılanan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecine ve tutukluluk sürecine de değinen Arınç, "Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı çok erken açıklandı. Erken adaylık açıklamasaydı belki tutuklanmazdı. Siyasette erken öten horozun başını keserler" ifadelerini kullandı. Arınç, tutuksuz yargılanması gerektiğine işaret ederek İmamoğlu'nun yurt dışına "kaçma" tehlikesi varsa engel olunabileceğini vurgularken, "Ben, Erbakan, Erdoğan, geçmişte çok yargılandık. Ama o gün bize düşman olanlar bile bizi tutuklu yargılamadı. Ekrem İmamoğlu da tutuksuz yargılanmalı" dedi.