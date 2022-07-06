Arife günü PTT açık olur mu? 8 Temmuz Cuma PTT kaça kadar açık?
PTT ayın kaçına kadar kapalı olacak? Kurban bayramı sebebiyle arife günü PTT’nin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, arife günü PTT hizmet veriyor mu? PTT kaç gün kapalı?
PTT’de işlem yapacak olanlar arife günü saat kaça kadar işlem yapılabileceğini araştırıyor. Peki, PTT kaç gün kapalı?
Arife günü PTT açık olur mu? 8 Temmuz Cuma PTT kaça kadar açık?
PTT, arife günü yarım gün hizmet verecek. Kurban bayramı tatili 9 gün ilan edildi. Bu sebeple kurban bayramı tatili bitene kadar PTT’ler kapalı olacak. PTT, 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek?
Arefe günü noterler kapalı mı?
Arife günü yarım gün tatil. Bu sebeple noterler öğle saatine kadar açık olacak. Öğleden sonra ise noterler hizmet vermeyecek. Noter işlemleri 18 Temmuz Pazartesi günü yapılmaya devam edecek.