Arif Sağ'ın yeğeni de İmamoğlu'na bayrak açtı! Aleviler dersini verecek

Babam dediği Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrildiği CHP’nin 38’inci Olağan Genel Kurultay’ında “S….ret kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık” dediği öne sürülen Ekrem İmamoğlu’na yönelik Alevilerin tepkisi dinmek bilmiyor. 14-28 Mayıs seçimleri öncesi çektiği videoda “Ben Aleviyim” diyen Kılıçdaroğlu’nun delege pazarlıkları ve kirli para iddiaları ile devrilmesini ve kendilerine yönelik hakareti sindiremeyen Alevi yurttaşlar, 31 Mart’ta CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklemeyeceklerini ilan ediyor.

Kandıramayacaksın

‘İmamoğlu’na oy vermeyeceklerini” belirten Alevi yurttaşların sayısı her geçen gün artarken, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi eski üyesi ve Arif Sağ’ın yeğeni Hüseyin Sağ da Alevilerin İmamoğlu’na sandıkta ders vereceğini söyledi. CHP Kurultayı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak çekilmesi çağrısında bulunan ve İmamoğlu’na açıktan destek veren ünlü sanatçı Arif Sağ’ın yeğeni Hüseyin Sağ, CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nu Alevileri kandırmakla suçladı. Sağ, sosyal medya platformu “X’te yaptığı paylaşımda; “Birkaç ünlü, birkaç siyasetçi, birkaç dede ve Alevi kurumlarıyla görüntü vererek Alevileri kandırmayı düşündüğünü mü sanıyorsun?” ifadelerini kullandı.

Alevilere bütçe ayırmış

Alevi toplumunun İmamoğlu’nun ayırdığı bütçeye kulak asmayacağını ve sandıkta gereken dersi vereceğini öne süren Sağ, “Bunlara bütçe verdiğin söyleniyor! İstanbul İl Kongresi, CHP kurultayını kazanmaya benzemez. Ağırlıklı Aleviler sandıkta dersini verecek” diyerek, İstanbul seçimlerinin İl Kongresi ve CHP Kurultayı’ndan farklı dinamiklere sahip olduğunu ve İmamoğlu’nun bu süreçte zorlanacağını ima etti.