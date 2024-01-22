  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Arif Sağ'ın yeğeni de İmamoğlu'na bayrak açtı! Aleviler dersini verecek
Gündem

Arif Sağ'ın yeğeni de İmamoğlu'na bayrak açtı! Aleviler dersini verecek

Yeniakit Publisher
2024-01-22 11:01:00 -
Arif Sağ'ın yeğeni de İmamoğlu'na bayrak açtı! Aleviler dersini verecek

‘İmamoğlu’na oy vermeyeceklerini” belirten Alevi yurttaşların sayısı her geçen gün artarken, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi eski üyesi ve Arif Sağ’ın yeğeni Hüseyin Sağ da Alevilerin İmamoğlu’na sandıkta ders vereceğini söyledi.

Babam dediği Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrildiği CHP’nin 38’inci Olağan Genel Kurultay’ında “S….ret kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık” dediği öne sürülen Ekrem İmamoğlu’na yönelik Alevilerin tepkisi dinmek bilmiyor. 14-28 Mayıs seçimleri öncesi çektiği videoda “Ben Aleviyim” diyen Kılıçdaroğlu’nun delege pazarlıkları ve kirli para iddiaları ile devrilmesini ve kendilerine yönelik hakareti sindiremeyen Alevi yurttaşlar, 31 Mart’ta CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklemeyeceklerini ilan ediyor.

Kandıramayacaksın

‘İmamoğlu’na oy vermeyeceklerini” belirten Alevi yurttaşların sayısı her geçen gün artarken, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi eski üyesi ve Arif Sağ’ın yeğeni Hüseyin Sağ da Alevilerin İmamoğlu’na sandıkta ders vereceğini söyledi. CHP Kurultayı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak çekilmesi çağrısında bulunan ve İmamoğlu’na açıktan destek veren ünlü sanatçı Arif Sağ’ın yeğeni Hüseyin Sağ, CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nu Alevileri kandırmakla suçladı. Sağ, sosyal medya platformu “X’te yaptığı paylaşımda; “Birkaç ünlü, birkaç siyasetçi, birkaç dede ve Alevi kurumlarıyla görüntü vererek Alevileri kandırmayı düşündüğünü mü sanıyorsun?” ifadelerini kullandı.

Alevilere bütçe ayırmış

Alevi toplumunun İmamoğlu’nun ayırdığı bütçeye kulak asmayacağını ve sandıkta gereken dersi vereceğini öne süren Sağ, “Bunlara bütçe verdiğin söyleniyor! İstanbul İl Kongresi, CHP kurultayını kazanmaya benzemez. Ağırlıklı Aleviler sandıkta dersini verecek” diyerek, İstanbul seçimlerinin İl Kongresi ve CHP Kurultayı’ndan farklı dinamiklere sahip olduğunu ve İmamoğlu’nun bu süreçte zorlanacağını ima etti.

İmamoğlu etkisindeki CHP'de 'Alevi' krizi patlak verdi!
İmamoğlu etkisindeki CHP'de 'Alevi' krizi patlak verdi!

Siyaset

İmamoğlu etkisindeki CHP'de 'Alevi' krizi patlak verdi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu belediyeciliği 5 yılda duvara tosladı! İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti
İmamoğlu belediyeciliği 5 yılda duvara tosladı! İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti

Gündem

İmamoğlu belediyeciliği 5 yılda duvara tosladı! İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti

Rahmi Koç'tan İmamoğlu'na mektup: Aylin'i aday yapınız
Rahmi Koç'tan İmamoğlu'na mektup: Aylin'i aday yapınız

Gündem

Rahmi Koç'tan İmamoğlu'na mektup: Aylin'i aday yapınız

Ekrem'in vaatleri havada kaldı! İmamoğlu da fark etti...
Ekrem'in vaatleri havada kaldı! İmamoğlu da fark etti...

Siyaset

Ekrem'in vaatleri havada kaldı! İmamoğlu da fark etti...

Laleli'deki otoparkın fiyatları gündem oldu! Ekrem İmamoğlu işte bu işten zarar ediyor
Laleli'deki otoparkın fiyatları gündem oldu! Ekrem İmamoğlu işte bu işten zarar ediyor

Gündem

Laleli'deki otoparkın fiyatları gündem oldu! Ekrem İmamoğlu işte bu işten zarar ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23