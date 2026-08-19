Uzmanı uyardı! ‘Göğüs ağrısı her zaman kalp krizi değil'

"Ani başlayan, çok şiddetli ve göğüsten sırta yayılan ağrı alarm kabul edilmeli" Aort, kalpten çıkan ve vücudun tamamına kan taşıyan en büyük atardamar olarak hayati bir görev üstleniyor. Aort duvarında meydana gelen genişleme yani anevrizma, uzun süre herhangi bir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Ancak aort duvarında yırtılma meydana gelmesiyle ortaya çıkan aort diseksiyonu, hayatı tehdit eden acil bir tabloya dönüşebiliyor. Op. Dr. Halil Hüzmeli, "Aort hastalıklarında özellikle ani başlayan, daha önce yaşanmamış kadar şiddetli göğüs veya sırt ağrısı önemli bir uyarıdır. Ağrının sırta, karın bölgesine veya başka bölgelere yayılması da dikkate alınmalıdır. Böyle bir durumda kişinin vakit kaybetmeden acil değerlendirmeye alınması gerekir" dedi.