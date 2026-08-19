İlk kez kanıtlandı: O içecek kanser yapıyor!

112 BİNDEN FAZLA KİŞİ 36 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ Araştırmacılar, iki büyük geniş kapsamlı çalışmanın verilerini bir araya getirerek toplam 112 bin 284 katılımcıyı inceledi. 1986 ile 2022 yılları arasında takip edilen bu grupta 278 mide kanseri vakası belgelendi. Potansiyel risk faktörleri hesaba katıldıktan sonra yapılan analizde, günde en az bir porsiyon (yaklaşık 237 ml) gazlı içecek, meyve suyu veya spor içeceği gibi şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riskinin iki katından fazla arttığı görüldü.