  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okul zili çalmadan servise zam geldi! İlk kez kanıtlandı: O içecek kanser yapıyor! Sessiz sedasız düğmeye bastılar! Türkiye’nin gururu Baykar, şimdi de o işe el attı Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kurallar tamamen değişiyor! İşte yeni uygulama Erdoğan'ın en yakınındaki isim Türkiye'ye ifşa etti: Bu marka yerli değil uyanık olun Ne Meksika ne de Peru: Elazığ'da yetiştirdiğini gören inanamıyor! Uzmanı uyardı! ‘Göğüs ağrısı her zaman kalp krizi değil'
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
İlk kez kanıtlandı: O içecek kanser yapıyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İlk kez kanıtlandı: O içecek kanser yapıyor!

Şekerli içeceklerin ne kadar zararlı olduğu yıllardır konuşulurken, ilk kez bilimsel bir araştırma bu günlük alışkanlığın mide kanseri riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.

#1
Foto - İlk kez kanıtlandı: O içecek kanser yapıyor!

Gastro Hep Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketen kişilerin, hiç tüketmeyenlere kıyasla mide kanserine yakalanma olasılığının yaklaşık 2,45 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

#2
Foto - İlk kez kanıtlandı: O içecek kanser yapıyor!

TEHDİT YAKINDAN ÇIKTI Massachusetts General Hospital bünyesindeki araştırmanın kıdemli yazarı ve gastroenterolog Andrew T. Chan, "Bu çalışma, ABD nüfusunda şekerli içecek tüketimi ile mide kanseri arasındaki bağlantıyı gösteren ilk araştırma olma özelliğini taşıyor. Mide kanseri dünya çapında kansere bağlı ölümlerde beşinci sırada yer alıyor ancak diyetin bu kansere nasıl katkıda bulunduğu konusunda çok az şey biliyorduk" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İlk kez kanıtlandı: O içecek kanser yapıyor!

112 BİNDEN FAZLA KİŞİ 36 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ Araştırmacılar, iki büyük geniş kapsamlı çalışmanın verilerini bir araya getirerek toplam 112 bin 284 katılımcıyı inceledi. 1986 ile 2022 yılları arasında takip edilen bu grupta 278 mide kanseri vakası belgelendi. Potansiyel risk faktörleri hesaba katıldıktan sonra yapılan analizde, günde en az bir porsiyon (yaklaşık 237 ml) gazlı içecek, meyve suyu veya spor içeceği gibi şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riskinin iki katından fazla arttığı görüldü.

#4
Foto - İlk kez kanıtlandı: O içecek kanser yapıyor!

DOĞRUDAN NEDEN Mİ, KORELASYON MU? Uzmanlar, bu tür gözlemsel çalışmaların veri bazlı korelasyonları gösterdiğini ve doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını belirtiyor. Yani şekerli içecek tüketiminin doğrudan mide kanserine yol açtığı kesin olarak söylenemese de, veriler güçlü bir bağlantıya işaret ediyor.

#5
Foto - İlk kez kanıtlandı: O içecek kanser yapıyor!

Şekerli içeceklerin mide kanserine nasıl yol açabileceği mekanizması henüz kesinleşmemiş olsa da araştırmacılar; kilo alımı, insülin direnci, steroid hormonu dengesizliği, iltihaplanma, DNA hasarı ve bağırsak mikrobiyotası bozuklukları gibi faktörlerin rol oynayabileceğini değerlendiriyor./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!
Gündem

Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek’teki bir halk plajında vatandaşları izinsiz kayda alan iki şahıs, tesettürlü kadınlara ağır hakaret v..
Cübbeli Ahmet Hoca acil ameliyata alındı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca acil ameliyata alındı

Cübbeli Ahmet Hoca, dün öğleye doğru başlayan şiddetli karın ağrısının artması üzerine gece saatlerinde Medipol Hastanesi'ne kaldırıldı. Apa..
Suç şebekelerine darbe üstüne darbe! Dev servetlerine tamamen el konuldu!
Gündem

Suç şebekelerine darbe üstüne darbe! Dev servetlerine tamamen el konuldu!

Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen dev mali operasyonlarda çember daha da daraltıldı.
Yeniden Refah’tan Alihan Kuriş Operasyonu açıklaması: Kabul edilemez
Gündem

Yeniden Refah’tan Alihan Kuriş Operasyonu açıklaması: Kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne ..
Netanyahu Türkiye sınırını bombalamıştı... AK Parti'den açıklama geldi!
Gündem

Netanyahu Türkiye sınırını bombalamıştı... AK Parti'den açıklama geldi!

Terör rejimi İsrail'in, Türkiye sınırındaki İdlib'e yönelik hava saldırılarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi...
Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den KAAN mesajı
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den KAAN mesajı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN’ın Endonezya tarafından tedarik edilmesiyle iki ülke arasındaki savunma sanayi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23