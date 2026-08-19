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Gündem İletişim Başkanlığından İsrail’e sert tepki! İzin vermeyeceğiz
Gündem

İletişim Başkanlığından İsrail’e sert tepki! İzin vermeyeceğiz

Yeniakit Publisher
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İletişim Başkanlığından İsrail’e sert tepki! İzin vermeyeceğiz

İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığının Türkiye’ye yönelik iddialarını “gayriciddi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, Türkiye’nin Suriye’de huzur ve istikrarın sağlanması için meşru iş birliğini sürdüreceği vurgulandı.

İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan iddialara sanal medya hesabından yayımladığı açıklamayla yanıt verdi.

İsrail’in söz konusu iddialarla Suriye’ye yönelik saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyeceği bildirildi.

İletişim Başkanlığının sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan gayriciddi iddialar, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Dile getirilen ithamlar, Netanyahu’nun İsrail’deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin bölgede barışın kalıcı hale gelmesinden yana olduğu vurgulanan açıklamada, “Türkiye, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesinden yanadır. Bunun yegâne yolu, Netanyahu’nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir. Türkiye, Suriye’de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Suriye Hükûmeti ile meşru zeminde iş birliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir” denildi. (DHA)

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