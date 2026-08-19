Ne Meksika ne de Peru: Elazığ'da yetiştirdiğini gören inanamıyor!
Elazığ'da yaşayan Sefer Yazar, emekli olduktan sonra anavatanı Meksika ve Peru olan mor biberleri evinin bahçesinde yetiştirmeyi başardı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Elazığ'da yaşayan Sefer Yazar, emekli olduktan sonra anavatanı Meksika ve Peru olan mor biberleri evinin bahçesinde yetiştirmeyi başardı.
Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Kayahisar köyünün Boğazlı mezrasında yaşayan emekli korucu Sefer Yazar, evinin bahçesine mor biber ekimi gerçekleştirdi.
ANAVATANI MEKSİKA VE PERU Anavatanı Meksika ve Peru olan, Türkiye'de ise çoğunlukla Antalya ile Mersin'deki özel seralarda ve hobi bahçelerinde üretilen mor biber, Yazar tarafından evinin önündeki alanda az sayıda yetiştirildi.
MOR RENKLİ BİBERLER DİKKAT ÇEKİYOR
Ürünler hakkında açıklama yapan Yazar, mor renkteki biberlerin tadının güzel olduğunu ve biberleri gören kişilerin duruma şaşırdığını ifade etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23