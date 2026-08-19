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Ne Meksika ne de Peru: Elazığ'da yetiştirdiğini gören inanamıyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne Meksika ne de Peru: Elazığ'da yetiştirdiğini gören inanamıyor!

Elazığ'da yaşayan Sefer Yazar, emekli olduktan sonra anavatanı Meksika ve Peru olan mor biberleri evinin bahçesinde yetiştirmeyi başardı.

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Foto - Ne Meksika ne de Peru: Elazığ'da yetiştirdiğini gören inanamıyor!

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Kayahisar köyünün Boğazlı mezrasında yaşayan emekli korucu Sefer Yazar, evinin bahçesine mor biber ekimi gerçekleştirdi.

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Foto - Ne Meksika ne de Peru: Elazığ'da yetiştirdiğini gören inanamıyor!

ANAVATANI MEKSİKA VE PERU Anavatanı Meksika ve Peru olan, Türkiye'de ise çoğunlukla Antalya ile Mersin'deki özel seralarda ve hobi bahçelerinde üretilen mor biber, Yazar tarafından evinin önündeki alanda az sayıda yetiştirildi.

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Foto - Ne Meksika ne de Peru: Elazığ'da yetiştirdiğini gören inanamıyor!

MOR RENKLİ BİBERLER DİKKAT ÇEKİYOR

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Foto - Ne Meksika ne de Peru: Elazığ'da yetiştirdiğini gören inanamıyor!

Ürünler hakkında açıklama yapan Yazar, mor renkteki biberlerin tadının güzel olduğunu ve biberleri gören kişilerin duruma şaşırdığını ifade etti.

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