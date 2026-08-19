Bakan Uraloğlu’ndan stajyer öğrencilere tavsiyeler: Başarıya giden yolun anahtarı risk!

Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, Bakanlığının bağlı ve ilişkili kuruluşlarında staj yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na (2026-2030) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin yayımlandığını anımsatarak, yapay zekanın hayatı kolaylaştırdığını fakat bunun bir duygusunun olmadığını söyledi.

Yapay zekanın her alanda kullanılabileceğini ifade eden Uraloğlu, "Bileceğiz ki yapaydır, insan ürünüdür. Onu üretenlerin, o yazılımı yapanların isteğine bağlı hareket edendir. Bu noktayı kaçırmayalım." diye konuştu.

- "Mutlaka sağlığımıza dikkat edeceğiz"

Uraloğlu, sağlıklı olmanın önemine dikkati çekerek, "Sağlıklı olmak doğru düşünebilmemizin vesilelerinden biridir. Mutlaka sağlığımıza dikkat edeceğiz. Zihin sağlığımızdan tutun fiziki sağlığımıza kadar, ikisini bütünleştirince bence birçok problemi kendiliğinden çözmüş oluruz, problemlerden kurtulmuş oluruz." ifadesini kullandı.

Düzenli davranmanın ve zaman yönetiminin birbirini tamamlayan konular olduğunu belirten Uraloğlu, zamanı yönetirken mutlaka çok okumak gerektiğini dile getirdi.

Uraloğlu, eğitim ve öğretim sürecinin ailede başladığına işaret ederek, "Devletimiz bütün sosyal devlet gereklerini en gelişmiş ülkeler kadar ki birçok noktada da ondan fazlasını yapıyor, çok net. Ama bir kardeşin, anne ve babanın yeri ayrıdır, onu bilelim." dedi.

- "Toplumumuzun değerlerine sahip çıkmamız gerekir"

Uraloğlu, hayatın belli dönemlerinde belirli gerekliliklerin yerine getirilmesinin önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu bağlamda milli ve manevi değerlerimize, toplumumuzun değerlerine sahip çıkmamız gerekir. Sadece toplumumuzun değerlerini değil, dünyadaki değerleri de biliyor olmamız lazım. Onları da bilmek, beraber hareket etmek ve dünyadaki vahşi olaylara beraberce tepki göstermenin ortak paydasını bulmak önemli. Bakın bugün Filistin'de bir mezalim var. Oraya tepki gösterenler sadece Müslümanlar mı? Yok, vicdan sahibi herkes. Yahudilerin de bir kısmı. Onun için bu anlamda dünyadaki değerleri de bilmemizde gerçekten fayda görüyorum."

- "Başarı istiyorsanız risk almalısınız"

Uraloğlu, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Eğer başarı istiyorsanız risk almalısınız. Eğer risk almazsanız rutin devam edersiniz. Belki daha problemsiz bir hayatınız olur ama risk almalısınız. Önce kendiniz, sonra aileniz, sonra milletimiz için risk almalısınız elbette. Risk alırken de cahil cesaretiyle değil, kendimizi eğitim, iş ve sermaye anlamında yeterince yetiştirerek. Bize ilmi, dini, ticareti, siyaseti iyi bilen insan lazım."

- Öğrencilerin sorularını yanıtladı

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularına yanıt verdi.

Türkiye'nin 2053'te hızlı tren ağlarıyla 48 saatte gezilebilmesi hedefine ilişkin soruya Uraloğlu, "Şu anda 14 bin kilometre demir yolu ağımız var. Yapımı devam eden 4 bin 800 kilometre. 2028'e kadar 3 bin kilometresini bitireceğiz, 17 bin kilometre olacak. Türkiye'yi 48 saatte gezebilmek için 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var. Kabaca 10 bin kilometre daha bitirmemiz gerekir." yanıtını verdi.

Uraloğlu, yazılım sektöründeki gençlere tavsiyelerinin sorulması üzerine, "Her ne iş yapıyorsak en iyisini yapmak, hedefimizin bu olması lazım. Ne yaptığımız kıymetli ama bence yaptığımız işin en iyisini yapıyor olmak daha kıymetli." dedi.

- Türkiye-Somali ilişkileri

Bakan Uraloğlu, Türkiye-Somali ilişkileri ve bu ülkeye yönelik ulaştırma ve altyapı yatırımlarına ilişkin soruya karşılık şu değerlendirmede bulundu:

"Somali'de bir liman noktasında halihazırda devam eden bir iş var. Yine bir havalimanı işletmesi noktasında bir Türk girişimcinin orada devam eden işi bulunuyor. Yeni bir liman yapılması noktasında Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur kardeşimizle bir mutabakata varmıştık. Bazı yolların da yapılması noktasında yürüttüğümüz çalışmalar var. Bundan sonra inşallah biraz daha ete kemiğe bürünecektir."

- "Yapay zekayı sonuna kadar kullanıyoruz"

Türkiye'de ulaşım sistemlerinde yazılımın kullanımına yönelik soru üzerine Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Her geçen gün yollarımızı, sistemlerimizi akıllandırmaya gayret ediyoruz. Yapay zekayı sonuna kadar kullanıyoruz. Dolayısıyla aracından tut altyapısına kadar, bütün sistemlere kadar hepsini gerçekten birazcık daha yapay zeka ve yazılım destekli, her geçen gün artırarak daha iyi seviyeye gelmek için çalışıyoruz."

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de programı sadece bir staj imkanı olarak değil, öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında önemli bir tecrübe ve kariyer yolculuğu olarak gördüklerini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürü Leyla Akıncı da stajyerlerin Bakanlıkta bulundukları dönemi yalnızca staj süreci olarak değil, meslek hayatlarına atacakları en önemli adımlardan biri olarak gördüklerini ve bu bilinçle sahiplendiklerini kaydetti.