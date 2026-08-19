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Dünya Siyonist saldırısını BM'ye taşıdılar
Dünya

Siyonist saldırısını BM'ye taşıdılar

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Siyonist saldırısını BM'ye taşıdılar

Suriye yönetimi, İsrail’in İdlib’deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne düzenlediği hava saldırısını Birleşmiş Milletlere taşıdı. Şam, saldırıların durdurulmasını ve İsrail’in Suriye topraklarından tamamen çekilmesini istedi.

Suriye, İsrail’in Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’nü hedef alan saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı’na iki ayrı mektup gönderdi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre mektuplarda, hava saldırısı şiddetle kınanırken İsrail’in eylemlerinin bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik sonuçlarına dikkat çekildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye'nin BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı'na gönderdiği iki ayrı mektupta, İsrail'in saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Mektuplarda, 8 Aralık 2024'ten bu yana İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarını, toprak ihlallerini ve alıkoyma eylemlerini sürdürdüğü, bu saldırıların Suriye'nin itidalli tutumuna rağmen bölgedeki istikrar çabalarını engellediği ve gerilimin daha da artması riskini beraberinde getirdiği ifade edildi.

Ayrıca mektuplarda, İsrail’in saldırılarının derhal durdurulması ve İsrail’in 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na uymaya zorlanması çağrısında bulunuldu.

Mektuplarda İsrail'in 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye topraklarında ilerlediği bölgelerden tamamen çekilmesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nden çekilmesi de talep edildi.

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