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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor!
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor!

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yarın başlayacak. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i, Trabzonspor ise Ferencvaros'u konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak.

Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i saat 20.00'de ağırlayacak. Trabzonspor ise Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u aynı saatte konuk edecek.

Müsabakaların rövanşları, 27 Ağustos'ta oynanacak ve lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.

Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Anderlecht (Belçika)

19.00 Jagiellonia (Polonya) - Iberia (Gürcistan)

19.00 Mjallby (İsveç) - Salzburg (Avusturya)

20.00 Beşiktaş - Kauno Zalgiris (Litvanya)

20.00 Trabzonspor - Ferencvaros (Macaristan)

20.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Ararat-Armenia (Ermenistan)

20.00 Egnatia (Arnavutluk) - Lillestrom (Norveç)

20.00 Lech Poznan (Polonya) - Thun (İsviçre)

21.00 Sint-Truidense (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

21.00 OFI (Yunanistan) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

22.00 Benfica (Portekiz) - Aarhus (Danimarka)

UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar oynanacak
UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar oynanacak

Spor

UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar oynanacak

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