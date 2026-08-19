Siyonistler ateşkese aldırmadı! Hava saldırısı düzenlediler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail savaş uçakları, yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki birçok noktayı hedef aldı. Yoğun hava saldırılarının ardından can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan’ın güneyinde eş zamanlı hava saldırıları düzenledi.
Lübnan basınında yer alan bilgilere göre Ali et-Tahir Tepeleri, Dohat Kefr Rumman ve Deyr Seryan çevresi ile El-Kantara bölgesi yoğun şekilde bombalandı.
Saldırıların yol açtığı hasara ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken ölen ya da yaralanan bulunup bulunmadığı konusunda da bilgi paylaşılmadı.
İsrail'in Lübnan'daki saldırıları
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.
Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.
Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.