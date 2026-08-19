Siyonistler ateşkese aldırmadı! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan’ın güneyinde eş zamanlı hava saldırıları düzenledi.

Lübnan basınında yer alan bilgilere göre Ali et-Tahir Tepeleri, Dohat Kefr Rumman ve Deyr Seryan çevresi ile El-Kantara bölgesi yoğun şekilde bombalandı.

Saldırıların yol açtığı hasara ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken ölen ya da yaralanan bulunup bulunmadığı konusunda da bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.