  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni Parti milletvekili sokakta bıçaklandı! Saldırgan CHP’li eski yönetici çıktı Cezaevindeki İmran Han için kritik karar! Sağlık durumu tartışma konusu olmuştu Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize! Yemiş, içmiş, gezmiş 400 milyonluk zarar vermişler: CHP’li Antalya dingonun ahırı gibi! ALDAŞ iddianamesi kabul edildi Üzerindeki forması zorla çıkartılınca Lyon maçına davet edilmişti: Boğa heykelindeki pozuna beğeni yağdı Dışişleri’nden İdlip’e Siyonist saldırıya kınama Yeniden Refah’tan Alihan Kuriş Operasyonu açıklaması: Kabul edilemez ‘Yeni ABD toprağı’ deyip harita paylaştı: Eşkıya Trump’ın Hürmüz hezeyanı Eski bakan Ahmet Denizolgun için feth-i kabir kararı! Şüpheli ölümün ardındaki sır perdesi aralanacak Alıkoydukları Filistinliyi alnından numaraladılar: ‘Esfel-i safilin’den aşağılık uygulama
Dünya Siyonistler ateşkese aldırmadı! Hava saldırısı düzenlediler
Dünya

Siyonistler ateşkese aldırmadı! Hava saldırısı düzenlediler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siyonistler ateşkese aldırmadı! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail savaş uçakları, yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki birçok noktayı hedef aldı. Yoğun hava saldırılarının ardından can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan’ın güneyinde eş zamanlı hava saldırıları düzenledi.

Lübnan basınında yer alan bilgilere göre Ali et-Tahir Tepeleri, Dohat Kefr Rumman ve Deyr Seryan çevresi ile El-Kantara bölgesi yoğun şekilde bombalandı.

Saldırıların yol açtığı hasara ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken ölen ya da yaralanan bulunup bulunmadığı konusunda da bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İletişim Başkanı Duran'dan katil İsrail'e sert tepki: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz
İletişim Başkanı Duran'dan katil İsrail'e sert tepki: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan katil İsrail'e sert tepki: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

İletişim Başkanlığından İsrail’e sert tepki! İzin vermeyeceğiz
İletişim Başkanlığından İsrail’e sert tepki! İzin vermeyeceğiz

Gündem

İletişim Başkanlığından İsrail’e sert tepki! İzin vermeyeceğiz

BAE'den İsrail'in Suriye'deki askeri havaalanına düzenlediği saldırılara kınama
BAE'den İsrail'in Suriye'deki askeri havaalanına düzenlediği saldırılara kınama

Gündem

BAE'den İsrail'in Suriye'deki askeri havaalanına düzenlediği saldırılara kınama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23