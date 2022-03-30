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Yaşam Arı üreticilerine şeker dağıtımı yapıldı
Yaşam

Arı üreticilerine şeker dağıtımı yapıldı

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliğinin talebi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinesinde toplamda 108 ton şeker dağıtımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 09:19:00 - 2022-03-30 09:24:00
Arı üreticilerine şeker dağıtımı yapıldı

Adıyaman’da ki arı üreticilerine Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen şekerler dağıtılmaya başlandı.

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliğinin talebi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinesinde toplamda 108 ton şeker dağıtımı yapılacak. Arıcılık Kayıt sisteminde aktif olan arıcılara kovan adetine göre ilk bahar döneminde çiçek ve nektarın olmadığı bu erken dönemde arının teşvik beslenmesi için arıcılara dağıtım başladı.

Çelikhan, Gölbaşı, Besni, Kahta ve Tut ilçelerindeki üreticilere dağıtım gerçekleşirken, merkezdeki üreticilerin büyük bir kısmının tamamlandığını, diğer ilçelerin ise en kısa sürede bitirileceği öğrenildi.

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, ilk baharın bu döneminde çiçek ve nektarın olmamasından dolayı arıların beslenmediği takdirde öldüğüne dikkat çekerek, bunun şekerli bal üretimi anlamına gelmediğini vurguladı.

Dağıtımı yapılan şekerlerin düşük fiyat ile üreticiye verildiği ifade etildi.

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