Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokunca ilk yapılması gerekenler

Eğer dışarıda gezerken veya evde otururken bir arı sizi soktuysa hiçbir ilaca gerek kalmadan, doğal yöntemlerle anında tedavi uygulayabilirsiniz.

Arı sokmasına iyi gelen doğal yöntemler

- Soğan alın ve ortadan ikiye bölün. Böldüğünüz soğanı bölgeye sürün. Bu yöntem arının vücuda bıraktığı zehri çekecektir.

- Soğan gibi sarımsağın da zehri çekmesinde faydası bulunur. Sarımsağı ezin ve bölgeye sürün.

- Arının soktuğu yere soğuk bir yoğurt sürerseniz anında faydasını görürsünüz.

- Bir pamuğa lavanta yağı dökerek ağrıyan bölgeye uygulayan. Ağrıları dindirecektir.

Arı sokunca ilk yapılması gerekenler

Arı soktuktan sonra beklenmedik durumlar (Vücudun her tarafında kızarma ve şişlik, mide bulantısı vb.) oluşursa alerjiniz var demektir ve bir doktora görünmelisiniz. Eğer bu gibi durumlar yoksa ilk yardım olarak şunları uygulamanızda fayda vardır:

- Eğer arı iğnesini vücutta bıraktı ise o iğneyi çıkarmak gerekecektir. İğne, vücutta kaldığı sürece zehri akıtacaktır.

- Arının soktuğu yeri soğuk ve sabun ile yıkayın.

- Bölgede oluşan şişliği buz sürerek engelleyebilirsiniz.