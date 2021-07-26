Arı sokması nasıl belli olur? Arı sokması öldürür mü? Arı sokara ne yapılmalı?

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak için koyunu peşinden giden ancak daha sonra cansız bedenine ulaşılan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in ölümüne ilişkin açıklanan ön rapor sonuçlarına göre, Eker'in vücudunda çok sayıda arı iğnesine rastlandı. Bu durum karşısında Onur Alp Eker arı sokmasından mı öldü? sorusu da akıllara geldi. Peki arı iğnesi olduğu nasıl anlaşılır?

Arı iğnesi olduğu nasıl anlaşılır?

Yaz aylarında arı sokmasına ilişkin vakalar bir hayli artmakta. Özellikle arıların oğul verme döneminde arılar bir hayli huysuz olmakta. Bu dönemde arı sokma şikayetleri üzerine hastanelere başvurunların sayısı da hiçte azımsanmayacak kadar çok.

Arılar soktuğunda, ağrı, kızarıklık ve şişme gibi semptomlara neden olabilecek zehirli bir toksin bırakır. Bazı insanların bu toksine alerjisi vardır. Arının iğnesinden yayılan toksinleri azaltmak için derinin altında kalan iğne tırnakla bastırılarak bir cımbız yardımıyla çıkarılmalıdır. Daha sonra arının soktuğu bölgeye, buz kompresi uygulayarak, oluşabilecek şişliklerin ve ağrıların önüne geçmek mümkündür.

Arı sokması belirtileri neler?

Arıların zehir keseleri vardır ve bazı kişilerde “venom” denilen arı zehirine karşı alerji gelişebilir. Çoğu kişinin önceden bilinen alerjisi olabileceği gibi bazı kişilerde tekrarlayan arı sokmaları sonucunda alerji ortaya çıkabilir.

Arı sokması belirtileri neler?

Arı sokması alerjisine karşı dikkatli olmak gerekir. tablosu dediğimiz nefes darlığı, hırıltılı solunum, çarpıntı, bayılma, karın ağrısı bulantı ve kusma, ishal, tüm vücutta kaşınma ve kızarıklıklar, yüzde ve dilde, deride şişlikler ortaya çıkabilir. Hayati tehlike arz eden belirtiler ise boğazda dilde şişme, ses kısıklığı ve tansiyon düşmesidir.

Arı sokmasına ne iyi gelir?

Soğuk yoğurt arı sokmasına iyi gelen etkili yöntemlerden bir diğeridir. Yoğurdu sürmeden önce arının soktuğu yere 4 damla limon sıkın. –Bir demet maydanozu iyice dövün. Dövülmüş maydanozu arın soktuğu bölgeye sarabilirsiniz. İkiye ayrılan sarımsağı arının soktuğu bölgeye 10 dakika masaj yaparak sürülmesi de arı sokmasına karşı iyi bir yöndemdir.