Arı sokması belirtileri nelerdir?

Arı sokması, derimizde ani ve keskin bir ağrıyla kendisini belli eder. Daha sonra sokulan yerde kızarıklık ve şişlik oluşumuyla birlikte kaşınma başlar. Oluşan şişliğin ve ağrının genellikle 24 saat içerisinde kendiliğinden geçmesinin yanında çok nadir de olsa bu durum 1 haftaya kadar devam edebilir. Böyle bir durumda tedavi amaçlı; arının dil, ağız ve boyun bölgesinden soktuğu durumlarda ise şikâyet olmasa bile önlem amaçlı olarak sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Alerjik reaksiyon dışında, çok sayıda arının kişiyi aynı anda sokması durumunda, vücuda giren zehir miktarı artacağı için toksik reaksiyonlar meydana gelebilir. Bu durumda kişide halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma ve yüksek ateş görülebilir.

Bu durum havale geçirilmesi sonucu kişinin ölümüyle bile sonuçlanabilir. Sayılan belirtilerin görülmesinin yanında; sokulan kişinin çocuk, yaşlı, solunum problemine sahip, böbrek hastası veya kalp hastası olması durumunda acil tıbbi müdahale gerekir.

Arı sokmalarında yaklaşık %3 oranında anafilaksi (şiddetli alerjik reaksiyon) görülmektedir. Bu durumda da alerjisi olan kişinin çok acil bir sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekir.

ARI SOKMASINDA ANAFİLAKSİ BELİRTİLERİ:

Deride kızarma ve kaşınma,

Deri renginin solması,

Kan basıncının düşmesi,

Nefes almada zorlanma,

Dil ve boğazda şişme,

Nabız değerlerinin normalin altında ya da üstünde olması,

Mide bulantısı, kusma ve ishal,

Baş dönmesi

Bayılma ve bilinç kaybı,

Şok hali.

Arı sokmasında, sokulan alan soğuk su ile yıkanmalı, ardından bu bölgeye temiz bir beze sarılan buz 10-15 dakika boyunca uygulanmalıdır. Bal arısı sokmasında amonyak ve sabun gibi bazik özellikte; eşek arısı sokmasında ise limon ve sirke gibi asidik özellikteki bir maddenin sokulan bölgeye uygulanması ağrıyı hafifletecektir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.