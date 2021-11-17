Arı poleni hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor

Bilimin desteklediği arı polen faydaları şunlardır:

250'den fazla aktif bileşen içeren güçlü bir besindir.

Yüksek antioksidan içeriği sayesinde, sizi serbest radikallerden ve kronik hastalıklardan korur.

Yüksek kan lipitleri ve kolesterol gibi kalp hastalığına dair risk faktörlerini düşürür.

Karaciğerin işlev kapasitesini arttırır ve karaciğeri toksik maddelere karşı korur.

İltihap önleyici özelliklere sahip çeşitli bileşenlere sahiptir.

Bağışıklığı güçlendirerek ve bakterileri öldürerek hastalıklardan korunmanızı sağlar.

Arı poleni antioksidanlarının, alerjilerin şiddetini azaltabileceği ve birkaç zararlı bakteriyi öldürebileceği belirlenmiştir.

Yaraların kapanmasında etkilidir ve enfeksiyonları önler.

Antikanser özellikler gösterir.

Sıcak basmaları gibi menopoz belirtilerini azaltır.

Düzenli bir metabolizma sağlar.

Çoğu kişi için tüketim açısından güvenlidir ve diyete eklenmesi basittir.

Arı poleni takviyelerinin temin edilmesi kolaydır ve tüketilmesi genellikle güvenlidir. Yine de tüketmeden önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, arı poleninin bileşiminde bulunan amino asitler, lipidler (trigliseritler, fosfolipidler), vitaminler, mineraller ve flavonoidler dâhil olmak üzere yaklaşık 250 bileşen olduğunu ifade ederek, bu bileşenlerin çeşitliliği bitki türüne, polen toplama zamanına göre değişebileceğini söyledi.

Dilek Sivri, arı poleninin karaciğeri toksik maddelere karşı koruduğunu ifade ederek, “Karaciğer hastalıklarından meydana gelen hasarları azaltır ve karaciğerin işlev kapasitesini arttırır. Ayrıca bağırsak iltihaplanmalarını gidererek bağırsak sağlığını korur, yara iyileşmesini destekler, zihinsel kapasiteyi, konsantrasyon ve dikkat yeteneğini artırır. Sıcak basması, gece terlemesi, duygu durum değişiklikleri ve uyku bozuklukları gibi menopoz semptomlarını azaltıcı etkisi vardır” dedi.

Arı poleninin antitümör etkili olduğunu belirten Sivri, özellikle prostat kanserinde hücre büyümesini engellediğini ve hastaların şikâyetlerini azaltabilmekte olduğunu ve bazı çalışmaların ise arı poleninin demir, kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin emilimini ve kullanımını artırabileceğini gösterdiğini ifade etti.



Arı poleninin yapısında bulunan flavonoid, fenolik asit ve diğer antioksidan içeriği sayesinde bağışıklığın güçlendiğini belirten Sivri, “Ayrıca enfeksiyonlara karşı korur. Yeni korona virüs sürecinde bağışıklık sistemimizin önemi bir kez daha anlaşılmıştır, bu süreçte hastalığa yakalanma riskini azaltmak ve hastalık sürecinde vücut direncini arttırmak için arı poleni besin desteği olarak kullanılabilir” tavsiyesinde bulundu.



Bazı bireylerde ise arı poleni tüketimiyle iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı kaşıntı gibi yan etkiler görülebilmekte olduğunu söyleyen Sivri, “Özellikle hamileler, emziren anneler, herhangi bir arı ürününe karşı alerjisi bulunan bireyler ve varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişiler doktor tarafından önerilmedikçe arı poleni kullanmamalıdır. Arı poleni kullanmak isteyen diğer bireyler de doktorlarına danışıp uygun arı poleni kullanabilir. Ayrıca arı poleni uygun koşullarda saklanmalı, alınması gereken doz miktarlarının üstüne çıkılmamalıdır” uyarısında bulundu.