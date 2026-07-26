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Yerel Arı kovanı yüklü kamyonet bariyerlere saplandı! Yollar felç oldu binlerce arı telef oldu!
Yerel

Arı kovanı yüklü kamyonet bariyerlere saplandı! Yollar felç oldu binlerce arı telef oldu!

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Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan arı kovanı yüklü kamyonet demir bariyerlere çarptı. Feci kazada 2 kişi yaralanırken, etrafa saçılan kovanlardaki binlerce arı telef oldu.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralanırken, etrafa saçılan kovanlardaki çok sayıda arı ise telef oldu.

Kaza, Kastamonu-İnebolu kara yolu Sarıyonca köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S. (60) yönetimindeki 37 AK 045 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü C.S. ile araçta bulunan R.D. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki arı kovanları ise etrafa saçıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada kovanlardaki çok sayıda arı telef oldu.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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