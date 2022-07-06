Arefe günü yarım gün mü? Arefe günü öğleden sonra tatil mi?
8 Temmuz Cuma yarım gün mü? Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bu sebeple pek çok kişi arife gününün tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, arife günü yarım gün mü? Arife günü bankalar postaneler açık mı? 8 Temmuz Cuma resmi tatil mi?
Kurban bayramı sebebiyle 8 Temmuz Cuma günü resmi tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Cuma günü yarım gün tatil mi?
Arefe günü yarım gün mü? Arefe günü öğleden sonra tatil mi?
Kurban bayramı 9-12 Temmuz’da idrak edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran’da gerçekleşen kabine toplantısının ardından bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıklamıştı. Bayram, 15 Temmuz ve hafta sonu birleştirilince milyonlar 18 Temmuz Pazartesi günü iş başı yapacak. 8 Temmuz Cuma günü ise yarım gün resmi tatil. Bu sebeple kamu kurum ve kuruluşları Cuma günü öğle saatine kadar hizmet verebilecek.