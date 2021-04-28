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Ekonomi Arefe günü bankalar açık mı?
Ekonomi

Arefe günü bankalar açık mı?

Arife ne zamana denk geliyor? Bu yıl ramazan bayramı tam kapanma sürecinde idrak edilecek. Tam kapanmada gıda, sağlık, üretim vs gibi alanlarda çalışanlar kısıtlamalardan muaf olacak. Tam kapanma sürecinde bankalar belirli saatlerde hizmet verecek. Peki, arife günü bankalar açık olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 09:16:00 -
Arefe günü bankalar açık mı?

Koronavirüs salgının sebebiyle bu yılda bayram pandemi gölgesinde geçecek. Artan vaka ve ölüm oranları sebebiyle ülkemizde ilk kez tam kapanma uygulanacak. Bu süreçte milyonlarca kişi bankaların çalışma gün ve saatlerini merak ediyor. Peki, arefe bankalar açık olacak mı?

Arefe günü bankalar açık mı?

Bankalar hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında az miktarda personelle sınırlı sayıda müşteriye şubelerden hizmet verecek. 12 Mayıs Çarşamba günü arife. Arife günü ise yarım gün tatil uygulanacak. Bu sebeple bankaların öğle saatine kadar hizmet vermesi bekleniyor. Öte yandan kısıtlama süresince fast sayesinde 7/24 eft işlemi yapılabilecek.

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