Koronavirüs salgının sebebiyle bu yılda bayram pandemi gölgesinde geçecek. Artan vaka ve ölüm oranları sebebiyle ülkemizde ilk kez tam kapanma uygulanacak. Bu süreçte milyonlarca kişi bankaların çalışma gün ve saatlerini merak ediyor. Peki, arefe bankalar açık olacak mı?

Arefe günü bankalar açık mı?

Bankalar hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında az miktarda personelle sınırlı sayıda müşteriye şubelerden hizmet verecek. 12 Mayıs Çarşamba günü arife. Arife günü ise yarım gün tatil uygulanacak. Bu sebeple bankaların öğle saatine kadar hizmet vermesi bekleniyor. Öte yandan kısıtlama süresince fast sayesinde 7/24 eft işlemi yapılabilecek.