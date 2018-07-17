Aref, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Antalya'da, önceki gün kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel bir uçakla Mısır'a gönderilen illüzyonist Aref Ghafouri'nin tedavisi sürüyor.

Tedavi gördüğü hastanede açıklama yapan Aref, bir Suriyeli tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce kendisine verilen bir gözü kör, hasta ve yaralı nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi.

PANZEHİR SADECE MISIR'DA VAR

Evden çıkarken yılana baktığını belirten Aref, "Çok yaşlı bir yılandı. Sanrım öldü. Bir iki hastaneye gittik. Son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Beni ısıran yılan sadece Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan'da doğada yaşıyor. Fransa ve Suudi Arabistan'da da panzehir üretiliyordu. Son üç senedir bu yılanın panzehri dünyada sadece Mısır'da var. Mısır'da da çok az bulunuyor. Bu nedenle Mısır'a gelme kararı aldık. En hızlı şekilde Mısır'a gelmek için ambulans uçak ayarlandı" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Mısır'ın başta vize vermediğini kaydeden Aref, "Herkes çok yardımcı oldu vize için Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanımız ve eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı çok yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

VÜCUDUMUN BAZI BÖLGELERİNİ HİSSETMİYORUM

Kendisine şu an panzehir verildiğini belirten Aref, Mısır'da da çok zor bulunduğunu ifade etti. Toplam 24 tüp serum verileceğini anlatan Aref, bu serumların da 6 hastaneden toplandığını söyledi.

Tedavisinin sürdüğünü ve ölüm tehlikesini atlattığını vurgulayan Aref, "Doktorlar da buna çok şaşırdı. Çünkü normalde 6-7 saat içinde bu zehir öldürüyormuş. Vücudumun bazı bölgelerini hissetmiyorum. Dün yüzümde, gözümde ve boğazımda his kayıpları vardı. Panzehir verilmeye başlandıktan sonra azaldı. Şu anda ayaklarımda ve sokulan elimde his kaybı var. Bir an önce iyileşip Türkiye'ye dönmek istiyorum. Ancak buradan ne zaman çıkacağım belli değil" dedi.