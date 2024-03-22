  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ülke daha Romanya'nın dolduruşuna geldi! Türkiye'nin doğalgaz keşfinden pay isteyecekler

“Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir” diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma

Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Korkuyor, ismimi duyunca kaçıyor!'

Sözcü yazarıyla Özgür Özel birbirine girdi! "Kalk ben genel başkan olayım"

Vatandaşa mercimek yandaşa antrikot

İBB yine yolda bıraktı... Yolda kalan yeni metrobüs çekiciyle garaja götürüldü

Araç sahipleri bu kez bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor

İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

'Dolar 39 lira olacak' diyordu! Atilla Yeşilada tahminini değiştirdi: Hemen bunu yapın

Altın sahiplerini şok edecek karar! O altın türünün satışı yasaklanıyor
Spor Arda'nın korktuğu başına geldi! İşte milli yıldızın yeni takımı! Tek bir şartı var...
Spor

Arda'nın korktuğu başına geldi! İşte milli yıldızın yeni takımı! Tek bir şartı var...

Yeniakit Publisher
2024-03-22 13:14:00 -
Arda'nın korktuğu başına geldi! İşte milli yıldızın yeni takımı! Tek bir şartı var...

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Yavaş yavaş maçlarda oynamaya başlayan genç oyuncu için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gelecek sezon başka bir takıma kiralanma fikrine sıcak bakan Arda Güler'in Real Madrid'den tek bir şey istediği ortaya çıktı.

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Yavaş yavaş maçlarda oynamaya başlayan genç oyuncu için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gelecek sezon başka bir takıma kiralanma fikrine sıcak bakan Arda Güler'in Real Madrid'den tek bir şey istediği ortaya çıktı.

Real Madrid formasını bir türlü sırtına geçiremeyen Arda Güler'in takımdan ayrılması gündeme geldi. İspanyol devinin önümüzdeki sezon kiralama konusunda karar kıldığı bilinirken Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumdaydı. Yaşanan son gelişmenin ardından Arda Güler kararını verdi.

REAL SOCIEDAD İDDİASI

Önümüzdeki sezon için Real Sociedad ile el sıkışan Real Madrid'in Arda Güler'i gelişmesi açısından Sociedad'a kiralayacağı öğrenildi.

Arda Güler'in kiralama olayına ikna olduğu fakat tek bir şart sunduğu ifade edildi. Gideceği takımda ilk 11 oynama garantisi isteyen Arda Güler'in bu şartı olumlu karşılandığı anda Real Sociedad işi resmileşecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23